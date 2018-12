Világhírű rákkutatóé a Debrecen-díj

A 2003-ban alapított tudományos elismerést minden esztendőben olyan nemzetközileg elismert kutató kapja, aki az élettudományok területén kiemelkedőt alkotott és eredményeit az orvoslásban is hasznosítani lehet.

– A Debreceni Egyetem tudományos díjai közül ez az egyik legmeghatározóbb. Olyan tudományos munkát ismer el, amely világszerte figyelemre méltó. A díjazottak és az egyetem között kialakult kapcsolat sok esetben egy gyümölcsöző együttműködés alapját képezi – hangsúlyozta Csernoch László a díj ünnepélyes átadását megelőző sajtótájékoztatón.

Az intézmény tudományos rektorhelyettese úgy véli, a díj kifejezi a Debreceni Egyetem molekuláris orvostudomány iránti elkötelezettségét, amelyben az intézmény hazai és nemzetközi szinten is jelentős szerepet tölt be.

A „Debrecen Díj a Molekuláris Orvostudományért” kitüntetés az elmúlt 16 évben nagy nemzetközi elismerést szerzett. Az Általános Orvostudományi Kar egyetemi tanárai titkos szavazással választják ki, hogy a jelöltek közül kit tüntessenek ki.

– A díj odaítélésében fontos szempont, hogy olyan tudós kapja, akinek tudományos eredményei a közeljövőben a betegek ezreinek vagy akár millióinak gyógyulást segítheti elő – mondta Mátyus László.

Az Általános Orvostudományi Kar dékánja felidézte, hogy korábbi díjazottak között volt olyan tudós, aki a Debrecen-díj átvételét követően Nobel-díjat kapott, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is megismétlődik. Mátyus László hozzátette: fontos, hogy a molekuláris medicina csúcsán lévő sztárkutatókkal a karnak élő tudományos kapcsolata alakuljon ki.

Az emlékplakettet idén Sir David Philip Lane professzor kapta, aki a daganatkutatás területén ért el áttörést.

Papp Zoltán, az Általános Orvostudományi Kar tudományos dékánhelyettese méltatásában úgy fogalmazott: Sir David Philip Lane arra tette fel az életét, hogy kutatásai segítségül szolgálhassanak a daganatos betegségek gyógyítására irányuló erőfeszítéseknek. A brit tudós nemzetközi ismertségét a p53 fehérje felfedezésének és sejtélettani szerepének feltárása érdekében végzett kutatásainak köszönheti. A p53 fehérjének meghatározó szerepe van a tumorellenes biológiai folyamatok irányításában. Mutációi, kóros formái a rosszindulatú daganatos betegségek felében felismerhető.

A kitüntetett hatalmas megtiszteltetésként értékelte a Debrecen-díjat és kiemelte: 40 éve dolgozik a kutatási területén és jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a laboratóriumi körülmények között nyert felismerések minél gyorsabban gyógyászati eljárásokká fejlődhessenek, melyek a betegek számára is elérhetők.

Két-három éven belül klinikai használatba kerülhetnek olyan gyógyszerek, amelyek a leukémia gyógyításában jelenthetnek áttörést, sőt reményeink szerint a mellrák, a petefészek- és a vastagbélrák gyógyításában is segíthetnek”

– fogalmazott Sir David Philip Lane.

A brit tudós bízik abban, a jövőben képesek lesznek arra, hogy gyógyszeres kezelés segítségével a rák megelőzésében is előrelépést érjenek el.

Az idei díjazott önálló kutatólaboratóriumokat alapított Londonban, Cambridge-ben, majd a University of Dundee-n. Jelenleg a szingapúri Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) p53-as laboratóriumának a vezetője, és a daganatellenes kutatások vezető professzora a stockholmi Karolinska Intézet Mikrobiológiai Intézetében. Sir David Philip Lane munkásságát számos rangos elismeréssel honorálták már. 1998-ban a nagy presztízsű Paul Ehrlich Prize kitüntetésben részesítették, melyre gyakran, mint a kis Nobel-Díjra hivatkoznak, tekintve, hogy a díj birtokosai később gyakorta a Nobel-Díj nyerteseivé is válnak. A professzor 2000-ben kapta meg a Brit Birodalom Rendje kitüntetést és ezzel neve előtt a „Sir” előtag használatának lehetőségét.

– Debreceni Egyetem –

