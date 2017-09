Világháborús centenárium – Több mint nyolcvan határon túli emlékmű újulhat meg

Potápi Árpád János elmondta: az első világháborús emlékművek helyreállítására, felújítására, az emlékmű megközelíthetőségének biztosítására, műemléknek minősülő emlékhely felújításához tervdokumentáció készítésére meghirdetett pályázat második felhívását is meghirdették, szintén 100 millió forintos keretösszeggel.

A második körben is egy-egy pályázó 500 ezer és 2 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra jelentkezhet elektronikus úton október 16-áig. A támogatott program vagy projekt megvalósításának határideje jövő augusztus vége. A pályázati felhívás elérhető az alapkezelő honlapján (bgazrt.hu) valamint a Nemzeti Regiszteren (www.nemzetiregiszter.hu).

Az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, felújítása, helyreállításának támogatására kiírt pályázati felhívás első szakaszát tavaly decemberben hirdették meg. A Bethlen Gábor Alapkezelő (BGA) Zrt. felhívására szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi és szlovéniai székhelyű civil szervezetek, állami fenntartású intézmények, települési, területi és nemzetiségi önkormányzatok, történelmi egyházak és egyházközösségek nyújthattak be pályázatot február 15. és március 17. között.

A Miniszterelnökség államtitkára kifejtette: a pályázat első szakaszában 83 – Erdélyben 24, a Felvidéken 51, Kárpátalján öt, a Vajdaságban kettő, a Muravidéken egy – projekt nyert.

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kiemelte: az első “világégés” legnagyobb vesztesei a határon túli magyarok voltak, akik nem csak “édesapjukat, testvérüket, hazájukat is elvesztették”. Ehhez kapcsolódva felidézte, hogy Kárpátalján egy legutóbbi törvénymódosítással a magyar nyelven való tanulás is veszélybe került.

Az államtitkár – aki az első világháborús emlékbizottság tagja – kitért a centenárium keretében megvalósult egyéb projektekre, célokra is. Elmondta, hogy Magyarországon több mint 680 pályázat részesült támogatásban. Túlnyomórészt emlékművek újultak meg (legnagyobb számban Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében), de voltak kulturális rendezvények és film is készült támogatásokból.

Az Emmi államtitkára kiemelte: az első világháborúban 661 ezren a legnagyobb áldozatot hozták meg, az életüket adták az országért; annyian voltak, mint ma Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs összlakossága.

Rétvári Bence felhívta a figyelmet arra is, hogy az első világháború napjainkig intő jel a politikusok számára. Akkor nem Budapesten, hanem Bécsben született döntés nyomán sodródott az első világháborúba Magyarország – idézte fel az államtitkár, hozzátéve: ha “hosszú távon Magyarország érdekében akarunk eljárni, oda kell figyelni, hogy Magyarország a függetlenségét és szabadságát a legnagyobb mértékben megvédje”, és sose hozzanak döntést róla az országhatárokon kívül.

Az államtitkár szerint bár Európa most nem áll háború küszöbén, most is “hasonló helyzetben vagyunk”, ezért is “Magyarország döntési kompetenciáját minden fontos kérdésben meg kell védeni”.

– MTI –

