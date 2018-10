Világbajnokságra készülnek a hajdú-bihari szakácsok

A világ legnagyobb gasztronómiai versenyét rendezik Luxemburgban november végén. A Willeroy & Boch Culinary World Cup szakács világbajnokságon öt kontinens 59 nemzete vesz részt. Magyarországot és Hajdú-Bihar megyét a Hajdúsági Regionális Culinary Team képviseli a regionális csapatok között. A felkészülés részeként több tréningmunkát is szerveznek, amelyet kiállítással is egybekötnek. Ezek közül az utolsót tartották ma Derecskén, amely során bemutatták azokat az ételkülönlegességeket, amelyekkel a csapat a luxemburgi világbajnokságra nevez.

-Nyolcszemélyes dísztál, háromféle előétel, négyféle fogadó falatkák, ötfogásos menüsor, négyféle desszert és ugyancsak négyféle fogadódesszert – ezekkel indulunk a bajnokságon, és mindegyiket elkészítettük a mai kiállításra Az a cél, hogy minél innovatívabb, különböző formákkal és íz-jegyekkel rendelkező ételkülönlegességeket állítsunk elő. A Hajdúsági Regionális Culinary Team fontosnak tartja a fiatal tehetségek felkarolását, ez abban is megnyilvánul, hogy a csapat átlagéletkora 23 és fél év – mondta Rédai Attila Világbajnoki aranyérmes mesterszakács és executive chéf, szakmai felkészítő, csapatkapitány.

A kiállításon elhangzott: a Hajdúsági Regionális Culinary Team a világversenyen dobogóra szeretne kerülni. A múltbéli szerepléseik alapján erre minden esélyük megvan, ugyanis a 2014-es szakács világbajnokságon ezüst és bronzérmet nyertek, a 2016-os szakácsolimpián pedig 2 bronzérmet és 5 diplomát hoztak haza. A csapat egyik kiemelt támogatója a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, melynek alelnöke, Tasi Sándor is részt vett a derecskei tréningmunka kiállításon.

-Az önkormányzat fontosnak tartja, hogy támogasson egy olyan csapatot, amely jó hírét viszi a hazai és a hajdú-bihar megyei gasztronómiának. A Hajdúsági Regionális Culinary Team az előző években már többször is bebizonyította ország és világ előtt, milyen felkészült szakemberekből áll. Reményeink szerint most is hasonlóan kimagasló eredményeket érnek el a világbajnokságon – mondta Tasi Sándor a kiállítás megnyitóján.

A Hajdúsági Regionális Culinary Team-et a Hajdúböszörményi Gasztronómiai Egyesület nevezte be a versenyre. A Willeroy & Boch Culinary World Cup szakács világbajnokságon csaknem kétezer hivatásos szakács mutatja majd be az elkészített ételkülönlegességeit. A megmérettetést 2018. november 23. és 28. között rendezik Luxemburgban.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA