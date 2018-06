Vigyázzunk szemünk fényére!

De mi is az az UV?

A fénynek egy meghatározott, kb. 100 és 400 nanométer közé eső hullámtartománya a szemnek láthatatlan, kifejezetten káros ultraviola sugárzás. Három tartománya (UVC, UVB, UVA) közül, az ózonréteg az UVC 100%-át elnyeli. Azonban a többi nemcsak bőrproblémák és bőrrák kialakulását okozhatja, de hozzájárulhat számos szembetegség kialakulásához is. Rövidtávon kötő- és szaruhártya gyulladást, hosszabb távon pedig sárgafolt sorvadást és szürke hályogot is eredményezhet. Így annak érdekében, hogy szemünket megvédjük a napfény káros sugaraitól, fontos hogy jó minőségű napszemüveget hordjunk. A fényérzékeny világos írisz, így a kék és zöld szemek még körültekintőbb védelmet igényelnek. Az anyaghibás, UV-szűréssel nem rendelkező, nem megfelelő helyen vásárolt sötétített üvegű napszemüvegek ráadásul több bajt is okozhatnak, ugyanis a sötét üveg miatt kitágult pupillán keresztül nagyobb mennyiségű káros UV sugárzás jut a szembe. Vigyázzunk, mert felhős időben is lehet UV sugárzás.

Megbízhatóság

Emellett a polár szűrővel ellátott lencsék megszűrik a visszaverődő fénysugarakat is. Ennek köszönhetően kivédik a tükröződő, zavaró csillogást, vakító fényt, élesebbé válnak a kontrasztok, a színek teltebbek lesznek. A lencse sötétségének alapján 5 kategóriába soroljuk a lencséket. Minél magasabb a szám, annál kevesebb fény jut át a lencsén. A 0-s és az 1-es kategória enyhén színezett, inkább divatlencse, részben felhős időben, a 2-es a közepesen színezett, átlagos napsütésben, az átlag napszemüvegeket 3-as kategóriájúak, sötét lencséje, erős napfényben ajánlott, a 4-es pedig kivételesen erős, akár extrém napfényben hordható, ami viszont vezetéshez nem ajánlott. A minőségi lencse optikailag tökéletes, nincs prizmás hatása és sérülésmentes. Az optikailag nem megfelelő minőségű lencsék torzíthatnak is. A dioptriás szemüveget viselőknek is több lehetőségük van a védelemre. Választhatnak dioptriás napszemüveget, vagy fényre sötétedő lencséket, vagy napszemüveg előtéteket, de már UV szűrős kontaktlencsékkel is védhetik a szemüket.

Több mint védelem

Fontos azonban a minőségnek az esztétikummal is párosulnia, hiszen a szemüveg mára egy szükséges használati eszközből trendi kiegészítővé vált. Nem kell kompromisszumot kötni Debrecenben az Opti Markt üzletében, hiszen itt egyszerre van jelen a minőség és divat. Minden évben a legjelentősebb világmárkák aktuális évi optikai- és napszemüveg kollekcióját kínálják. Ráadásul kelet Magyarország legnagyobb Ray Ben és Oakley választékát is itt találjuk. De milyen is az idei divatirányzat? Merész, bevállalós, csillogó, virágos, provokatív, különleges. Talán ezeket a jelzőket lehetne a most nagyon trendi szemüvegekre ráakasztani. Természetesen a visszafogottabb stílust kedvelők is megtalálhatják a megfelelő darabokat a Fórumban lévő üzletben. Folyamatos akciókkal, minőségi termékekkel, és megbízható márkákkal várják az ügyfeleket.

