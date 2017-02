Videó: Több mint ezer gyerek részvételével elrajtol a X. Főnix Kupa

Idén 43 sportszervezet 77 csapata vesz részt a tornán, 4-4 leány és fiú korosztályban. A legfiatalabbak 2007-es, míg a legidősebbek 2002-es születésűek. A Debreceni Sportcentrum-Sportiskola mind a nyolc kategóriában indít csapatot. Több mint ezer gyerek lép pályára hétvégén (497 leány és 550 fiú), nyolc cívisvárosi helyszínen összesen 199 meccset rendeznek. Örömteli, hogy városunk – Budapest után – a legtöbb szabvány méretű kézilabda pályával rendelkezik (12).

Olyan neves egyesületek kézisei is versenyeznek városunkban, mint a Hódmezővásárhely, a Pick Szeged, a Kozármisleny vagy a Békéscsaba, míg megyénkből Hajdúnánásról és Balmazújvárosból is érkeznek gyerekek a tornára.

Az elmúlt közel egy évtizedben több olyan játékos is pályára lépett a Főnix Kupán, akik azóta már akár a klubcsapatukban vagy a válogatottban is meghatározó szerepet töltenek be.

A nemrég befejeződött franciaországi világbajnokságon a mieink egyik legjobbja volt a tornán a Tatabánya játékosa, a 6 és 16 éves kora között a Debreceni Sportiskola színeiben szereplő Juhász Ádám.

A Főnix Kupán szerepelt például a DVSC-TVP felnőtt csapatának jelenlegi beállósa, Tóvizi Petra, és irányítója Marincsák Nikolett.

A csütörtöki sajtótájékoztatón | Fotó: Derencsényi István

Helyszínek: Főnix Csarnok, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, DVSC UP Monostorpályi úti csarnok, Kazinczy Ferenc Általános Iskola, Gizella utcai Sportcsarnok, Beregszászi Pál Szakközépiskola UNOK

A mérkőzésekre a belépés ingyenes, az ünnepélyes eredményhirdetést vasárnap 16.30-tól a Főnix Csarnokban tartják.

– Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA