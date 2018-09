Videó: Tizenhét év után megrendítő felvétel került elő a szeptember 11-i terrortámadásról (+18)

A terrorakció során tizenkilenc al-Kaida gépeltérítő szállt fel amerikai utasszállító repülőgépekre, hogy az Egyesült Államok fő jelképeinek számító épületekbe vezessék bele a gépeket. A New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba egy-egy repülőgép csapódott be, az épületek kigyulladtak, és két órán belül mindkettő összeomlott. Ezt követően több épület is az ikertornyokhoz hasonlóan összedőlt, vagy megrongálódott a környéken. A harmadik repülőgép a Pentagon Virginia állambeli arlingtoni épületébe repült. A negyedik eltérített gépet egyes feltételezések szerint a terroristák a Fehér Házba irányították volna, de az utasok visszafoglalták, azonban már nem tudták megmenteni a lezuhanástól. A támadások során a géprablókkal együtt összesen 2995 ember vesztette életét.

A tragédia bekövetkeztekor az ikertornyok környékén tartózkodott Mark LaGanga, a CBS televíziós csatorna operatőre is, aki az alábbi, nyugalom megzavarására alkalmas felvételt készítette.

