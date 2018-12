Videó: Tényleg tarolnak az MC-k az Animal Cannibals klipjében

A videó leírása szerint nem kevesebb, mint 22 előadó és együttes közös munkájának köszönhető a 10 perces dal.

Az Animal Cannibals két tagja, Qka MC és Ricsipí mellett a BeX, a BSW, a C … A Hegylakó, a Dannona, a DosE, az Eastline Unity, a Fiirii52, a Gaboss, a Gege, a Hibrid Bro, az I’m I, a Killt, a Mulató Aztékok, a Nomagróf és Riddler, a Prock The Mc, a SativuS, a Slow Village, a Sneez MC, a Stereó Kollektív, a Streetroyal, a Susii és Young G is hangja is felcsendül.

A zene szövegét szintén a felsorolt előadók írták.

Forrás: Animal Cannibals / youtube.com

VISSZA A KEZDŐOLDALRA