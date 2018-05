Videó: Szurkoljunk a táncosoknak a Főnix Csarnokban!

35 ország 65 párosa táncol majd május 12-én és 13-án a Latin-amerikai táncok Európa-bajnokságán és 40 ország 150 párosa a Főnix Kupán a debreceni Főnix Csarnokban. A nagyszabású verseny mellett egy nemzetközi táncversennyel is készülnek a szervezők, ahol számos debreceni is fellép majd. A versenyről készült egy kisfilm, a forgatáson mi is ott jártunk.

Váratlan fordulatok

Már a helyszín is különleges volt: a klasszikus táncparkett helyett a felvétel az tamásipusztai MED Hotel impozáns épületében és kertjében zajlott. Három helyszínt táncoltak be a párok. Az aulában kezdték, a díszteremben folytatták és végül a tó közepén található házasságkötő-szigeten zárták. Váratlan fordulat volt az is, hogy az utóbbi helyszínen drónnal forgattak, felülnézetből.

Hiába, a technika felülírja a régi megoldásokat. A jó hangulatú felvételek után a stáb még az öltözőben is felvett néhány vágóképet: egy cipőpánt becsatolása, egy frizuraigazítás, hasonlók. Nyoma sem volt fodrászok és sminkesek dongásának – a csillogó hajakról és vadító sminkekről maguk a táncosok gondoskodtak, pedig ezek a munkálatok komoly kézügyességet igényelnek. A táncosoktól végül megtudtuk, miért feleslegesek itt a hasonló szakemberek: annyi helyre utaznak fellépni, hogy képtelenség mindenhová fodrászt meg sminkest vinni, a táncos élethez ezek az előkészületek szervesen hozzátartoznak. Ki gondolta volna, hogy ehhez a hivatáshoz nem elég, ha valaki pontosan és jól táncol, hanem fodrászati és kozmetikai ismeretekkel is fel kell vérteznie magát?

Rendezés: büszkeség

De a forgatás még tartogatott egy nagy meglepetést: hiába kerestük a folyton dirigáló rendezőt. A felvételek megkezdése előtt a Valcer Tánc­stúdió művészeti igazgatója, Bíró Csaba tartott egy kurta eligazítást, hogyan követik majd egymást a táncok, s ki mikor lép színre, majd azonnal felcsendült a zene és kezdődött a felvétel. Minden táncot kétszer eljártak, minden ment magától.

Bíró Csaba kérdésünkre elmondta, számos ország szállt versenybe a rendezés jogáért, de a világranglistákon előkelő helyen szerepelő kiváló táncosaiknak, valamint, a tavaly sikeresen megrendezett Profi Standard Európa-bajnokságnak, és Latin Európa Kupának köszönhetően a nemzetközi közvélemény is örömmel fogadta a debreceni helyszínt. Ráadásul idén a Latin-amerikai táncok Európa-bajnokságát egy nemzetközi World Open Standard Táncversennyel egészítik ki. A latin táncok mellett a báli táncok is nagy szerepet kapnak. A két verseny tehát keveredni fog. Szombaton és vasárnap zajlik majd a Főnix Kupa, melyen a juniorok, az ifjúsági és a senior korosztály is bemutatja a latin és standard tánctudását. De kiegészül a 21 év alatti magyarok latin és standard bajnokságával is. Ebben a gazdag kínálatban merülhetünk el két napon keresztül, reggel 9-től este 10-ig. A promóciós film két főszereplő párosával, Andrea Silvestrivel és Váradi Martinával, valamint Hidi Balázzsal és Kis Violettával is sikerült beszélgetni, ők képviselik hazánkat a bajnokságon. Elmondták, hogy az elmúlt évek során a Valcer tanulói közül sok olyan fiatal került ki, akiknek a tánc nemcsak a hobbija, hanem élete meghatározó része.

Szerencsésnek érzik magukat

– Tízszeres magyar bajnokok vagyunk, az Európa-bajnokság döntőjébe is bejutottunk már, többször nyertünk a világkupán és egyszer az Európa-kupán, több World Open nemzetközi versenyen képviseltük Magyarországot, ahonnan aranyéremmel és kupával tértünk haza – mondta Martina és Andrea. Két edzővel dolgoznak, a német Franco Formica és a francia Frederic Mosa látja el őket szakmai tanácsokkal. Martina hozzátette: – Édesanyám tíz évig versenytáncolt, ő terelt ebbe az irányba. Nyolc évesen kezdtük a táncot, már 13 éve táncolunk együtt magyar színekben. Szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy a hobbink a szakmánk. Számunkra nem is az eredmény a legfontosabb, hanem, hogy minden úgy sikerüljön, ahogyan elterveztük. Fontos számunkra, hogy mentálisan és fizikálisan is azt nyújtsuk, amire képesek vagyunk, jól sikerüljön a frizura, a smink, azon dolgozunk, hogy ne érjenek meglepetések. Végül megtudtuk, hogy a páros összes debreceni tanítványa is bemutatkozik a nemzetközi versenyen. Kis Violetta arra hívta fel a figyelmet, hogy ritka alkalom hazánkban olyan táncosokat látni, akik a latin-amerikai táncokat a legmagasabb színvonalon képviselik.

– Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a család, az ismerősök, a tanítványaink el tudjanak jönni és szurkoljanak – mondta. Élvezetes volt a forgatás a külső és belső szemlélők számára is, melyet egy közös ebéd követett a hotelben. A táncosok lelkesen készülnek a nagy megmérettetésre. A szervezők pedig mindenkit várnak a Főnix Csarnokba május 12-én és 13-án, hogy ne csak a tévé előtt, hanem a helyszínen is együtt szurkoljanak a magyar párosokért.

TCS

