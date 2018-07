Videó: Romantikus zombis klippel tért vissza Johnny Gold

Öt évvel utolsó videóklipje, a Kurátor után Johnny Gold újra felbukkan a magyar popzene ellentmondásos világában egy romantikusan zombis videóval, amiben szó szerint feltámad.

A Martin Csaba által kitalált és Tánczos Tamás által megformált szatirikus karakter első videóklipje 2011-ben látott napvilágot és 24 óra alatt bejárta a magyar közösségi- és digitális médiát. Pár napon belül aztán az írott sajtó és a kereskedelmi televíziók is felfedezték „Minden jó velem” című debütáló slágerét.

Még ugyanabban az évben megjelent a Vagyok a gép, a Mellizmon túl és a Paris, Paris című zenés videója, majd 2012-ben a Fijuba nem vót? és a Drogprevenciós dal után Johnny Gold kicsit eltűnt szem elől.

Egy év múlva, 2013-ban visszatért egy dal erejéig, majd a klipek mellett rendszeresen megjelenő „Johnny Gold – a magyar celeb” fikciós websorozat befejeződött , és ezzel úgy tűnt Johnny Gold popzenei ámokfutása is. Legalábbis Magyarországon.

A websorozatot ugyanis leforgatták angolul is Popstitutes címmel, amiben Johnny Gold új néven, Bobby Muskle-ként tűnt fel több másik fiktív karakter mellett (pl. Snowflake, akinek My Mission is You című daláról a világsajtó is beszámolt). Három videóklip készült Bobby Muskle néven, de az angol nyelvű sorozatot végül nem mutatták be. Az alkotók a websorozatokkal végleg szakítva játékfilmezésbe kezdtek (pl. Tékasztorik, amiben Tánczos Tamás is feltűnik egy cameo szerepben), és tervben van egy Johnny Gold-mozifilm is, amelynek előszele ez a klip, továbbá kedvező fogadtatás esetén további videók is napvilágot látnak.

