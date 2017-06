Videó: Romantikus lelkületűek figyelmébe ajánljuk a Búzadara akusztikus verzióját

© Forrás: Youtube

Debrecen – A nyár nem csak a pörgős, fesztiválokon dübörgős slágereké, ezt a debreceni búzadarás srácok is hamar felismerték. Így hát a rajongók legnagyobb örömére fülbemászó és immár országos népszerűségnek örvendő dalukból most készítettek egy emocionálisabb változatot is.