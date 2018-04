Videó: Robogót lopott, autókat tört fel egy polgári férfi

A Hajdúnánási Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya lopás vétség és jármű önkényes elvétele bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy polgári lakossal szemben.

Egy férfi 2018. március 30-án 7 óra 45 perc körül telefonon tett bejelentést a rendőrségre arról, hogy feltörték és megrongálták az autóját Polgáron. A polgári járőrök a beszerzett információk alapján azonosították a feltételezett elkövetőt, akit elfogtak és előállítottak a Hajdúnánási Rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként kihallgatták a 28 éves férfit, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a sértett gépkocsiját az úttest másik oldalára tolta, megpróbálta beindítani, miközben megrongálta a jármű vezetékeit.

A Bűnügyi Osztály munkatársai H. Richárdot további két bűncselekménnyel is gyanúsítják. A polgári lakos a gyanú szerint 2018. április 1. és április 2. között ellopott egy segédmotor-kerékpárt és egy bukósisakot, valamint egy másik gépkocsit is megpróbált ellopni, amelyből végül kitépte a zenelejátszót. A nyomozás adatai szerint a férfi az egyik autó ablaktörlő lapátját is letörte, majd azzal próbálta felfeszíteni a gépjármű motorháztetőjét.

A gyanúsított kihallgatásán elismerte a bűncselekmények elkövetését, a tőle lefoglalt lopott robogót a rendőrök visszaadták a sértettnek.

A rendőrök 2018. április 10-én befejezték a nyomozást és az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az illetékes ügyészség részére.

