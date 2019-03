Videó: Régi klasszikushoz nyúltak Király Viktorék, ennyire ütős lett a végeredmény

Közel 25 millió megtekintés és a hétvégi bulik állandó beindítója – hihetetlen sikereket ért el DR BRS a ’90-es évek egyik ikonikus felvételének feldolgozásával. A „Hol van az a lány” féléves menetelése után pedig itt az új zene, a hihetetlenül fülbemászó „Tűzvarázsló” 2019-es kiadása. A dal születéséről a páros több részletet is megosztott.

„Viktorral régóta ismerjük már egymást, ha jól emlékszem, úgy 15 éve Linda, a testvére mutatott be minket egymásnak. Régóta szerettem volna közös zenét készíteni vele, és a V’Moto-Rock számánál éreztem azt, hogy na ez az! Ez az ő hangjával fantasztikus lesz” – mesélte DR BRS, vagyis Béres Attila, aki nem csak elővette és leporolta Lerch István és Demjén Ferenc egykori felvételét, hanem egy zseniális feldolgozásban hozta vissza újra az éterbe.

„Az eredeti szerzők szerencsére nagyon nyitottak voltak, ennek különösen örültünk, annak meg pláne, hogy hallva az átdolgozást, áldásukat is adták, nagyon megtisztelő” – tette hozzá DR BRS.

A dalhoz egy vérpezsdítő videoklip is készült, amelyben az alkotók visszatértek a ’80-as évek diszkó-divatjához, vagyis előkapták a neon ruhákat, a feltűnő mintákat és a melegítőnadrágokat.

„Maratoni forgatás volt, a 14 órát is meghaladta, a végén pedig már nem csak a fáradtság, hanem a hideg is gondot okozott, de ez persze nem látszik a felvételeken” – idézi Király Viktort a Magneoton közleménye.

„A klipben két bandát alkotunk, profi táncosok – tényleg zseniálisak voltak, eszméletlen breakszólókat nyomtak – állnak a hátunk mögött, a csapatok pedig egy táncpárbajjal próbálják kivívni az elismerést, de egy botlás mindent felborít, a végén pedig jön a csattanó, de az már legyen meglepetés” – mondta Viktor.

A videó ezen kívül is tartogat meglepetéseket, feltűnik benne ugyanis Curtis és a BSW, valamint Závodi Marcel énekes-dalszerző és Angyal András versenytáncos is, a hírességek sorának pedig közel sincs vége. A Tűzvarázsló így zeneileg és képileg is a tavaszi szezon kedvencének ígérkezik.

