Videó: Óriási robbanás egy olaszországi autópályán

Mint az az autópálya térfigyelő kamerájának felvételéből is látszik, egy ráfutásos baleset miatt következett be a tragédia, amelyben egy gyúlékony anyagot szállító tartálykocsi is érintett volt. A karambol után hatalmas robbanás történt az útszakaszon, amit valamivel később egy még nagyobb követett.

Rendőrségi források szerint a balesetben ketten meghaltak, és hatvanheten megsebesültek.

A közösségi médiát azonnal ellepték a helyszínről készített fotók és videók. Ezeken a kiégett járművek mellett jól látható, hogy a robbanás komoly károkat okozott az útburkolatban is.

Fotó: AFP / Gianni Schicchi

Egy szemtanú szerint, aki épp egy közeli étteremben ült a baleset ideje alatt, elmondta, hogy még a vendéglátóhely üvegteteje is berobbant a detonáció erejétől.

Fotó: AFP / HO / olasz tűzoltóság

A szakaszt teljesen lezárták a forgalom elől.

Forrás: ABC News

Több vendégmunkás életét vesztette Foggiában egy közlekedési balesetben Foggia - Legkevesebb tíz külföldi vendégmunkás életét vesztette hétfőn a dél-olaszországi Foggiában egy közlekedési balesetben. Az APA osztrák hírügynökség jelentése szerint egy bolgár rendszámú szállítójármű és egy teherautó ütközött. Helyi sajtójelentések szerint a vendégmunkások zöldségeket ta... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA