Videó: Nagy karambolt vett fel a motoros sisakkamerája

A motoros épp San Diego környékén haladt az autópályán, amikor egy szerencsétlen ütközés következtében felborult előtte egy terepjáró. Annyira gyorsan történt minden, hogy a motoros már nem tudta kikerülni a járművet, így az eltalálta a jobb oldalát, és ő maga is elesett.

Saját leírása szerint komolyan meg is sérült: eltört két csigolyája, súlyos bokaficama lett, és a válla is elmozdult a helyéről. Emellett öt hónapig hátmerevítőt is hordania kellett.

Forrás: YouTube | ViralHog

