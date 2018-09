Videó: Mesterien úszta meg a satut az autómosós srác

Egy @0ctobersVeryOwn nevű Twitter-felhasználót majdnem kilapított két autó első munkanapján egy kanadai autómosóban. A srác beugrott a két jármű közé, miután észrevette, hogy azok egymás felé tartanak, és ha nem kapja fel időben a lábait, bizony rosszabbul is járhatott volna. Végül ráült a hátsó autó motorházára, és valamivel később egy jól átgondolt mozdulatsorral sikerült épségben róla leugrania.

First day at the car wash , this finna be a breeze ! pic.twitter.com/XzKl51259M

— Octobers Very Own (@0ctobersVeryOwn) 2018. szeptember 15.