Videó: Masszív kátyú szívatta a Los Angeles-i autósokat

A lenti videó készítője saját leírása szerint még hétfőn este ment bele egy esővízzel teli kátyúba Los Angelesben, de úgy, hogy azt az autója is komolyan megérezte. A sofőr ekkor elhatározta, hogy levideózza, hogyan küzd meg a többi autós a hatalmas lyukkal, és természetesen a helyi útkarbantartókkal is felvette a kapcsolatot. Mint írja, a kátyút már január 11-én is bejelentette valaki, de az még a férfi balesete után egy nappal is ott tátongott, áldozatokra várva.

Forrás: YouTube | ViralHog

Videó: Ekkora szállítmányt nem mindennap lát az ember Kanada - Hatalmas elosztótartályt utaztattak meg nemrég Kanadában, a mozgatáshoz kisebb járműhadsereget kellett bevetni. Méretes szerkezet szelte át a kanadai Edmonton városának úthálózatát a napokban. Az óriási tárgy január 6-án kezdte meg háromnapos utazását Fort Saskatchewanba. A munkához hat ... Tovább a cikkhez

Videó: Nem sokon múlt a baleset, de megúszta a kisgyerek Vietnam - Nagyjából egy méterrel kerülte el a busz a srácot, aki épp a labdája után futott. A vietnami kisfiú a járdán játszott, amikor a labda kipattant az úttestre. A gyerek utánaszaladt, de nem vette észre, hogy az úton közben jön egy busz. A jármű sofőrje viszont szerencsére észnél volt, így ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA