Videó: Már előzetesben ül a Bem téri erőszakoló

Mint arról korábban beszámoltunk, a gyanúsított 2016. október 9-én 3 óra körül Debrecenben, a Bem téren támadt rá egy fiatal nőre. A gyanúsított a bokrok közé rángatta áldozatát, ahol erőszakoskodott vele, majd elvette a nő pénzét és elmenekült a helyszínről.

A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársai az ügyben széleskörű adatgyűjtést végeztek, amelynek eredményeként azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható hajdúhadházi lakost. A 40 éves férfit a rendőrök december 21-én 6 óra 40 perc körül elfogták, előállították a rendőrkapitányságra, ahol a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. V. József beismerő vallomást tett.

A rendőrség a gyanúsítottat bűnügyi őrizetbe vette és kezdeményezte előzetes letartóztatását, amit a Debreceni Járásbíróság 2016. december 22-én elrendelt. Erről csütörtökön született döntés, amit a szökés, elrejtőzés, illetve az újbóli bűnelkövetés lehetősége miatt látott indokoltnak a bíróság.

Debrecen – A rendőrség keresi a támadót, egyelőre azonban nem tudták azonosítani a férfit.

Debrecen – Vasárnap hajnalban kiraboltak és megerőszakoltak egy fiatal nőt a Bem téren – az esetről a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online írt elsőként. A támadóját azóta is keresik, a férfiról a rendőrség fantomképet is készített. A lány kiabálását senki sem hallotta, miután a támadója magára hagyta, egy taxist intett le. Ő volt az, aki kihívta a síró áldozathoz a rendőröket, és most nyilatkozott is az RTL Klub Híradójának.

Debrecen, Hajdúhadház – Hajdúhadházon fogták el a Bem téri erőszak gyanúsítottját.

