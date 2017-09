Videó: Már a hétvégén halott lehetett a hajdúszoboszlói család

Rendőr a hajdúszoboszlói lakás bejáratánál - © Fotó: Matey István

Hajdúszoboszló – Nem hétfőn, hanem hétvégén vethetett véget életének a 45 éves hajdúszoboszlói apa, feltehetően ő végezhetett 6 éves kisfiával is – számolt be róla az RTL Klub híradója. Holttestükre egy erdőben találtak rá. Az anya még élt, amikor hétfőn otthonában rátaláltak a rendőrök, de már nem lehetett megmenteni az életét. Ő is öngyilkos lett.