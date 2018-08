Videó: Magyarul rappelt az amerikai színésznő – méghozzá nem is rosszul

Kate McKinnon, a Saturday Night Live egyik szereplője, és nem mellesleg felkapott komikus nemrég Jimmy Fallon Tonight Show című talkshowjában vendégeskedett, ahol Budapesten szerzett forgatási élményeiről is beszámolt – írja az NLCafé.

A színésznő a Kém, aki dobott engem című akcióvígjátékot forgatta a magyar fővárosban, ahol nagyon jól érezte magát. Sofőrjének köszönhetően még a magyar nyelvből is ragadt rá valami, sőt, a fickó még rappelni is megtanította. McKinnon meg is mutatta, mit tud: közel hibátlanul hozta az Animal Cannibals-féle Yozsefváros egy részletét.

Forrás: NLCafé.hu

VISSZA A KEZDŐOLDALRA