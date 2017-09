A Metallica éppen a szetlista hatodik dalát, a Now That We’re Dead-et játszotta, amikor Hetfield elnézett egy lépést, és a színpad közepén tátongó lyukba zuhant, ami nem sokkal korábban nyílt meg. A stábtagok másodperceken belül odarohantak segíteni, de két társa, Robert Trujillo és Kirk Hammett is aggódó arccal nézték, mi történik. Miután felemelték, Hetfield simán végigénekelte a számot, bár az arca nem tűnt éppen fájdalommentesnek.

Forrás: BlabberMouth

