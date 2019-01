Videó: Izgalmas titokra derült fény a Trónok harca utolsó évadából

Az HBO egyperces videójában betekintést enged legnépszerűbb sorozatainak 2019-es történéseiből, éppen csak annyi ízelítőt adva, hogy a nézőket megőrjítse a várakozás. Különösen igaz ez a Trónok harca rajongóira, akiket mindössze öt másodperc alatt hozott lázba egy jelenetrész bevágásával.

A felvételen az látható, amint Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) Deres (Winterfell) várában áll, majd Jorah Mormonttal az oldalán (Iain Glen) odasétál Sansa Starkhoz (Sophie Turner), aki így szól:

Winterfell is yours, your grace.”