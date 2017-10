Videó: Íme a legújabb, nagyon high-tech gyalogosátkelő

Radikálisan megváltoztatná közlekedési szokásainkat és valószínűleg a balesetek kockázatát is nagyban csökkentené az a high-tech gyalogosátkelő, amelynek prototípusát nemrég mutatták be Londonban. Bár hazánkban is léteznek már úgynevezett okoszebrák, azok mégis messze elmaradnak ettől az új találmánytól.

Forrás: Daily Mail

