Videó: Helyek Debrecenben, ahol jobban körül kell nézni az utakon

Az egyre növekvő forgalom miatt sajnos mind többször fordulnak elő közúti balesetek, amelyekben nemcsak az autósok, de a gyalogosok és a kerékpárosok is érintettek lehetnek. Legutóbb egy tizenkét éves, kerékpározó fiút sodort el a troli a belvárosban, de több hasonló eset történt az utóbbi időben a városban és a megyében is.

Elsőbbség nélkül

A rendőrség arról tájékoztatott, a legtöbb baleset arra vezethető vissza, hogy a gyalogosok, illetve a biciklisek sem tartják be az elsőbbségi szabályokat, és hirtelen az úttestre térnek. Az illetékesek külön kitértek arra, hogy a gyermekeket érő balesetek száma szerencsére csekély, ám ezek mögött is gyakran a kicsik figyelmetlensége áll. Az utóbbi évek tapasztalata alapján ezek aránya az iskolakezdéssel sem növekszik. Ennek ellenére a rendőrség és a polgárőrség jelenléte még nagyobb biztonságot jelent az iskolák környékén, ugyanis mind az autósok, mind a gyalogosok nagyobb odafigyeléssel közlekednek, és jobban betartják a rájuk vonatkozó szabályokat. Közleményükből továbbá kiderül: a járdákon és a kerékpárutakon nem jellemzőek a balesetek, ám a gyalogosok és a biciklisek között megosztott szakaszokon nagyobb óvatosságra intenek az illetékesek, mint egyéb esetekben. Hangsúlyozták, a szerencsétlenségek megelőzése érdekében mindenkit arra buzdítanak, legyenek figyelmesek, így elkerülhetőek a sérülések.

A nagy forgalom a veszélyes

– Elég sokat közlekedem kerékpárral a városban, így van némi tapasztalatom a biciklis közlekedés legfőbb veszélyeiről. Véleményem szerint ha több kerékpárút lenne, akkor a kockázatok nagy része meg is szűnne. A Kistemplomtól a Nagyállomásig, illetve a buszvégállomástól a Külső vásártéren át ugyancsak a Nagyállomásig nagy szükség lenne egy bicikliútra. Elég forgalmas utak, és résen kell lenni, ha nem szeretnénk baleset áldozatai lenni – fogalmazta meg Magyar Roland.

Hozzátette, az utakon az autók miatt, a járdákon a gyalogosok és a rendőrök, valamint a szabályozás miatt nem lehet közlekedni. Már azzal is elégedett lenne, ha csak az egyik oldalt lenne külön sáv a bicikliseknek. Gyalogosként nem érzi magát veszélyben, hiszen a kritikus helyeken lámpával irányítják mind az autós, mind a gyalogos forgalmat, ezért nem kell félnie.

– Szerencsére elég sok gyalogosátkelő van, nem kell a tilosban átszaladni az úton, így egy kis odafigyeléssel megelőzhetők a balesetek. Ezzel teljesen meg vagyok elégedve – fogalmazott Magyar Roland. – Az azonban elég elkeserítő, hogy néhány rendőr „beleköt” a biciklisekbe, ha a csúcsforgalomban inkább a járdán közlekednek.

Tisztában vagyok vele, a járda a gyalogosoké, de némelyik úton egyszerűen nem lehet kerékpározni, olyan rossz minőségű, vagy annyira forgalmas.”

– Egy rendőrnyomozó mondta, saját belátásunk szerint, ha biciklizésre alkalmatlannak vagy veszélyesnek ítéljük az utat, felmehetünk a járdára. Ezt azonban néhány illetékes felülbírálja. Emiatt már én is kaptam büntetést, ugyanis a rendőr hajthatatlan volt. Ilyen esetben nem lenne rossz, ha a rendőrök elnézőbbek lennének, feltéve, hogy nem veszélyeztetjük a gyalogosokat – hangsúlyozta.

Legyen belátható a kereszteződés

Papp Dávid leginkább gyalogosan közlekedik a városban, véleménye szerint azok a legveszélyesebb helyek, amelyek nem beláthatóak. Ott fokozottan kell figyelni, nehogy baleset történjen. Mindemellett fontosnak tartja, hogy a forgalmasabb kereszteződések legyenek teljesen beláthatóak, ellenkező esetben pedig legyenek jelzőlámpák, hogy a gyalogosok biztonságosan átkelhessenek az úttesten. Elmondta, a rendőrök munkájával teljesen meg van elégedve, szerinte mindent megtesznek azért, hogy a közlekedők biztonságban tudják magukat.

Biciklisként sem egyszerű

A kerékpárosoktól megtudtuk, rájuk nemcsak az autók, de időnként a gyalogosok is veszélyt jelentenek. A kocsik gyakran nem hagynak elég távolságot, ha kikerülik a bicikliseket, így könnyebben elsodorhatják őket, de a parkoló autók is ugyanúgy veszélyesek. Az egyik kerékpáros arra panaszkodott, többször előfordult, hogy kinyitották előtte az ajtót, és alig tudott megállni. A gyalogosokkal is az a baj, hogy hirtelen váltanak irányt, és szét sem néznek, ha át akarnak menni a bicikliúton. Hozzátették, bármilyen úton is közlekednek, mindig oda kell figyelniük, nehogy balesetet okozzanak, vagy éppen ők legyenek az áldozatok.

HBN-BR

