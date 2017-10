Videó: Hátborzongató titkos szobára bukkant egy munkás a házban, amiben éppen dolgozott

A videón – amit még a múlt hónapban vettek fel – egy férfi látszik, akit elmondása szerint azért küldtek egy Plant City-beli családi házba, hogy kitisztítsa a légkondit. Mialatt a rendszer csövein dolgozott a garázsban, valami nagyon furába botlott.

„Találtam egy részt a falon, ami egyáltalán nem hasonlított a többihez. Benyomtam, és egy titkos szoba tárult elém. A bejárathoz szőnyegezett folyosó vezetett.

A bezárt ajtó úgy tűnt, mint ha ott sem lenne”

– írta a férfi a videó jogait kezelő Viral Hognak.

A szobában szellőzők, festett faburkolat, padlószőnyeg és elektromos csatlakozók is voltak, sőt, a munkás még egy vécéként funkcionáló rögtönzött műanyagtölcsért is talált. A földön elszórtan hevert pár személyes holmi, és két rendszám is lógott a falon.

Szerencsére semmi nem utal arra, hogy itt valakit akarata ellenére tartottak fogva, mert a zárat az ajtó belső oldalán helyezték el, nem pedig kívül.

Miután a férfi megosztotta a videót, azt állította, valakitől megtudta, hogy a házban korábban egy bizonyos R.J. és anyja, Dee Dee Moore lakott. Moore-t 2012-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, miután a gyanú szerint megölt egy floridai lottónyertest.

A munkás szerint ezt a falon lógó rendszámok erősítik meg. A sztoriról beszámoló Mashable nem tudta igazolni az állítást.

