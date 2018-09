Videó: EDWARD Nap Debrecenben

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága és a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. közel 150 általános iskolás részére közösen szervezett közlekedésbiztonsági napot – írja a police.hu.

A rendezvény témája az „EDWARD Nap”, amelyet az Európai Közlekedési Rendőrségi Hálózat (TISPOL) 2018-ban is meghirdetett. A mozaikszó a “European Day Without a Road Death” (Európai Nap Közúti Áldozatok Nélkül) szavak kezdőbetűiből áll. Az Európai Bizottság által is támogatott kezdeményezés célja, hogy 2018. szeptember 19-én senki ne veszítse életét Európa közútjain.



A rendezvény és a résztvevő szervezetek célja, hogy valamennyi közlekedő – ha csak néhány percre is – gondoljon azokra a kockázatokra, amelyekkel a közúti közlekedés során szembesül. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága célul tűzte ki, hogy ezen a napon a gyalogosok, mint védtelen közlekedők biztonságára helyezi a hangsúlyt, elősegítve a TISPOL által kitűzött célokat.

Fotó: DKV Zrt.

Az ellenőrzések mellett az „EDWARD” napi programra meghívott diákok és pedagógusok közlekedésbiztonsági előadást hallgathattak meg, valamint megismerkedhettek a rendőrök, a katasztrófavédelem és a mentőszolgálat járműveivel és eszközeivel, illetve a DKV Zrt. debreceni, Salétrom utcai telephelyén rendőrségi kutyás bemutatót is láthattak.

Fotó: DKV Zrt.

A közlekedési balesetek megelőzése egyre szélesebb összefogással valósul meg Magyarországon, amelynek eredményeként a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottság programjához csatlakozott a DKV Debreceni Közlekedési Zrt., a MABISZ, az UNION Biztosító, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA