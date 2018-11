Videó: Durva baleset a makaói F3-as futamon, kirepült a pályáról a fiatal pilótanő (18+)

A 17 éves német versenyző egy biztonsági autós újraindítás után szenvedett balesetet. Mint az a Nemzeti Sport cikkéből kiderül: a pilótanő eszméleténél volt, mikor kimentették a roncsok közül, és azonnal kórházba szállították. Az orvosi jelentés szerint Flörsch gerinctörést szenvedett, de a létfontosságú testi funkciói stabilak.

Köszönetet kell mondani az angyaloknak, akik ma vele voltak, és a Dallarának a fantasztikusan erős autóért”

– mondta Frits van Amersfoort csapatfőnök az Autosportnak.

A baleset helyszínén többen is tartózkodtak, így két fotós, egy pályabíró és egy másik versenyző is megsérült, őket is kórházba vitték.

Flörsch később a Twitteren üzent az aggódóknak:

Csak mindenkivel tudatni szeretném, hogy jól vagyok, holnap reggel további vizsgálatokon veszek részt. Köszönöm az FIA-nak, a HWA-nak és a Mercedesnek a törődést. Köszönöm mindenkinek a támogató üzeneteket. Hamarosan jelentkezem.”

Az esetről videók is készültek, ezek megtekintését csak erős idegzetűeknek javasoljuk.

Forrás: Nemzeti Sport Online

„Michael egy harcos” – Kiöntötte a lelkét Schumacher felesége Németország - Michael Schumacher hétszeres világbajnok Forma 1-es pilóta még 2013-ban szenvedett rendkívül súlyos fejsérülést egy síbaleset során. Családja azóta alig beszélt a történtekről, de nemrég nyilvánosságra került egy levél, amelyben felesége őszintén ír állapotáról, és hősként emlegeti őt.... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA