Videó: Csúnyán elszámolta magát az ejtőernyős, majdnem a közönségben landolt

Ezrekben állt meg az ütő, amikor egy ejtőernyős haditengerész a lelátó falának csapódott egy főiskolai amerikaifoci-meccs előtti showműsorban. Rosszul mérte fel a távolságot, nem találta a füves részt, és jó pár méterrel a pálya mellett landolt.

A balesetet több kamera is felvette, a közönség reakciója pedig nagyjából egyforma volt:

Scary moment at the Wisconsin-BYU game as a parachute landing misses the field

(via @JeremyBRoberts) pic.twitter.com/4q6Av7RU47

— Sports Illustrated (@SInow) 2017. szeptember 16.