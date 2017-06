Videó: Alaposan megvizsgálták a lokistákat

Testösszetétel-elemzés, kardiológiai és terhelésdiagnosztikai vizsgálat – ellenőrzések sorát végezték el pénteken és hétfőn a bajnoki felkészülés előtt álló debreceni labdarúgókon a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás (SET) Központban. Herczeg András, a csapat vezetőedzője kiemelte: nagy könnyebbséget jelent, hogy a szakemberek helyben el tudják végezni a legkorszerűbb szűréseket.

Büszkének kell lennünk, hogy Debrecenben létrejött egy ilyen sporttudományi központ. Eddig Budapestre kellett utaznunk hasonló vizsgálatokra, illetve a fővárosból érkezett orvoscsoport játékosainkhoz.”

– Ez a lehetőség, itt helyben megkönnyíti munkánkat. A Debreceni Labdarúgó Akadémia (DLA) már korábban leszerződött a központtal, most pedig az első osztályú csapat is itt van, első alkalommal – mondta el Herczeg András.

A vezetőedző hozzátette: a vizsgálatok eredményeit a napokban kiértékelik, s beépítik a most kezdődő felkészülésbe, így sokkal jobban tervezhető az edzésmunka, néhány hónap múlva pedig visszatérnek, és újra elvégzik a vizsgálatokat.

Bár a játékosok már számos orvosi szűrésen átestek, a SET Központ szakemberei kiemelt figyelmet fordítanak a keringési rendszerük és a szívük épségének ellenőrzésére.

– A kardiológiai kivizsgálás során felmérjük a hirtelen szívhalálhoz vezető esetleges kockázatokat. A terhelésdiagnosztikai vizsgálat átfogó képet ad a sportolók aktuális állapotáról. Ez alapján a pályaedzők, erőnléti edzők és sportorvosok a játékos fizikai teljesítőképességéhez tudják igazítani az edzésprogramot – magyarázta Mikle Róbert, a SET Központ kardiológus szakorvosa.

Ezek mellett a DVSC játékosainál Leg Press tesztet végeztek, azaz a láb tolóerejének erőkifejtését is megmérték, amelyből kiderült, hogy milyen maximális terheléssel dolgoztathatják a végtagot.

A magas szintű diagnosztikai, életmód- és terápiás szolgáltatások mellett a SET Központnak az egyetem oktatási és kutatási tevékenységében is meghatározó szerepe van.

– A szeptembertől induló testnevelő tanár képzésben is fontos helyszín lesz a SET Központ, hiszen itt modern gyakorlati tudásra tehetnek szert a hallgatók. Emellett a korszerű eszközpark az intézmény sporttudományi kutatásaihoz is megfelelő hátteret nyújt – sorolta Pucsok József Márton, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetének docense.

Az idei nyár meglehetősen mozgalmas a központban. A DVSC előtt néhány nappal a DVTK felnőtt labdarúgó csapatának felmérését végezték a SET-ben. Ők már a tavasszal is jártak Debrecenben, de ezúttal a diósgyőri utánpótlás együtteseket is megvizsgálták a korosztályoknak megfelelő igények szerint. A DVSC felnőtt játékosainak felmérését követően pedig a DLA kiemelt tehetségein a sor, az ő fejlődésüket is a SET szakemberei segítik majd.

A hivatásos sportolók mellett a központ a lakosság előtt is nyitva áll. A Debreceni Egyetem dolgozói szeptember 30-ig 20 százalék kedvezményt kapnak a fizikoterápiás kezelésekből, míg a DEKA kártyával érkezők minden szolgáltatást 10 százalék kedvezménnyel vehetnek igénybe az év végéig.

