Videó: A Tankcsapda is belekóstolt az egyetem könnyűzenei kurzusába

Az egyéni képzéseket kiegészítve három zenekar állt össze a Debreceni Egyetem és a Kőbányai Zenei Stúdió országosan egyedülálló, februárban indult könnyűzenei kurzusán. Az együttesek hétfői próbájára ellátogattak a Tankcsapda tagjai is.

– Meglepődtem, mikor megtudtam, hogy ők nem összeszokott, régóta együtt játszó együttesek, csak hobbiszinten és rövid ideje zenélnek együtt ezek a fiatalok, mert kimondottan jól szólnak. Az, hogy az országban éppen itt, Debrecenben van lehetőség felsőfokú könnyűzenei képzésre, az számunkra, debreceni zenészek számára különösen fontos és jó érzés – mondta Lukács Laci.

A frontember hozzátette: a könnyűzene, a rock, a beat, a pop ugyanolyan hangsúlyos része az elmúlt 50, akár 70 év kulturális életének, mint bármely más irányzat, aminek már felsőfokon is vannak szervezett képzési keretei Magyarországon, így mindenképpen örömtelinek tartja, hogy az egyetem keretein belül elindult ez a képzés.

– Az, hogy valaki jól játszik a hangszerén, az magában kevés. Emellé kell még valami plusz, amit csak hiteles zenészektől kaphatnak meg azok, akik zenélni tanulnak. Ennek a képzésnek nagy előnye, hogy ezt a pluszt a Kőbányai Zenei Stúdió tanárai meg tudják adni. A legfontosabb érték ez, a hitelesség – tette hozzá Fejes Tamás dobos.

A magyar és külföldi fiatalok hetente egyszer vesznek részt egyéni, majd zenekari foglalkozáson a könnyűzenei kurzus keretében.

– Nagyon jók a visszajelzések az oktatóktól és a hallgatóktól is, minden hétfőn rendkívül lelkesen érkeznek, és jó látni, hogy ez alatt a néhány hónap alatt mennyit fejlődtek a diákok, mennyire összecsiszolódtak a zenekarok, amikben például srí-lankai, indiai és nigériai diákok is vannak. Nagyon készülnek, hiszen május 20-án, a kurzus zárásaként gálaműsoron mutatkoznak majd be a Zeneművészeti Kar Liszt termében – mondta Lakatos Péter dékán.

– Szeptemberben mindenképpen szeretnénk folytatni az oktatást Debrecenben, egyelőre ugyanilyen keretek között, szabadon választható tárgyként. Legfontosabb célunk közben persze az egyetemi alapszak akkreditációja, amihez a tematika már készen áll – fűzte hozzá a Kőbányai Zenei Stúdió ügyvezető igazgatója, Póka Egon.

Az oktatók és a Tankcsapda-tagok beszélgetésén szóba került az is, hogy a könnyűzenei alapszak akkreditációját követően zenei menedzser, illetve hangtechnikus képzést is indítana az intézmény. Ez utóbbiakat a debreceni rockzenészek is hiánypótlónak és nélkülözhetetlennek tartják a magyar zenei élet számára. Lakatos Péter dékán egyúttal felvetette, hogy szövegíró-workshopot is szerveznének, melybe szeretnék bevonni Lukács Lacit.

