Vidám betakarítási ünnepet tartottak

Az eseményen Nagy Lajosné intézményvezető-helyettes köszöntötte a résztvevőket, majd elmondta, milyen fontos a ma megünnepelt idősek világnapja, melyet már 27 éve tartanak.

– A mai rohanó világunkban a problémák, feladatok és kihívások mellett mindig szükséges, hogy megálljunk egy pillanatra, és végiggondoljuk, mit is ünneplünk ma. A régmúltban nem ünnepelték az időseket, viszont együtt éltek velük, így ők is a család részesei lehettek. Ma már más az elvárás, másabb a világ, ahol a fiatalabbaknak is meg kell élniük ezeket a helyzeteket – tette hozzá Nagy Lajosné.

Fotó: Derencsényi István

Az eseményt dr. Mazsu János tanácsnok, önkormányzati képviselő nyitotta meg, majd átadta a jelenlévőknek a polgármester személyes üdvözletét és azt az ígéretét, mely szerint számíthatnak arra, hogy a város gondoskodni fog róluk.

A műsor levezetését Kissné Krajnik Katalin, a szakosított ellátás vezetője koordinálta. Az ünnepélyen előadásokat, majd Liszter Sándor és társainak produkcióját lehetett látni. Az összeállított programokban aktívan részt vettek ellátottak is.

SZZS

