Veszprémiek ellen lépnek pályára a DEAC floorballosai

A debreceniek hosszú szünet után játszanak újra tétmérkőzést: legutóbb március 24-én, Komáromban mérkőztek Varga Gergőék, ahol szoros mérkőzésen 9:8-as vereséget szenvedett a DEAC. A vereség miatt sajnos a DEAC lépéshátrányba került a bajnoki címért folyó harcban, így reálisan a második hely az elérhető cél. Ehhez viszont a további mérkőzéseket kivétel nélkül hoznia kell az egyetemista csapatnak.

A dunántúli csapat is vegyes előjelekkel várja a mérkőzést. Számukra ez a szezon utolsó összecsapása lesz, így várhatóan teher nélkül, lép pályára Kiss Zoltán gárdája. A tabellán elfoglalt helyezés alapján akár legyinthetnénk is, de ettől óva intünk mindenkit: a veszprémi csapatot tehetséges és sikeréhes fiatalok alkotják, akik elég sok borsot törtek más gárdák orra alá is. A debreceniek is tudnának erről mesélni: Veszprémben végig vezetett a DEAC, de azért a meg kellett dolgozni a 8:4-es győzelemért.

A hazaiak mindenképpen jó mérkőzéssel szeretnék búcsúztatni a hazai közönséget. Jelentős változás lesz a korábbiakhoz képest, hogy Varga Tibor is a kispadon lesz. A korábbi debreceni sikeredző a szezon végéig segíti a szakmai munkáját a DEAC-nak. Most debütál még Nyisztor Szabolcs is: az erdélyi játékos a szezon végéig biztosan a DEAC mezében okozhat zavart az ellenfelek védelmében. Sérülés miatt hiányozni fog Kácán Balázs, valamint nem tud pályára lépni Okos Csanád sem. Rajtuk kívül mindenki bevetésre készen várja a holnap mérkőzést.

Ami az örökmérleget illeti: eddig mindösszesen 3 alkalommal nézett farkasszemet egymással a debreceni és veszprémi csapat. Az összesítés a cívisvárosiak számára kedvező: valamennyi mérkőzésen a tiszántúliak hagyhatták el győztesen a pályát.

Az utolsó mérkőzésre ezúttal is különlegességgel készül a DEAC Floorball Szakosztálya. Ezúttal is a Rotaract Debrecennel közösen könyvgyűjtést szervez, amelyet a hodászi gondozóotthon lakóinak számára ajánl fel a két szervezet.

Aki nem tud a helyszínen szurkolni, az ezúttal is élőben tudja követni a csatát a DEAC Floorball Szakosztályának Facebook-oldalán. Aki viszont kellemes sportprogramot szeretne magának, akkor az 5-re látogasson az Agrárra, 19:30-ra pedig kényelmesen átér a DVSC-FTC mérkőzésre is.

– DEAC –

Férfi OB II, 18. forduló

Debreceni EAC – Lizards Floorball Team

Debreceni Egyetem Kecskeméti János Sportcsarnoka (Agrár Campus)

2018. április 14. (szombat) 17:00

Vezeti: Papp Péter, Sashalmi Sándor

