Veszélyben a csigák az utakon

Ez elsősorban rájuk jelent óriási veszélyt, hiszen a tapasztalható nyomok alapján Debrecenben is akarva-akaratlanul sok gyalogos lép rájuk, és járművek is átmennek rajtuk. Ennek ellenére találkoztunk olyan állatbarát hölggyel is, aki leszállt a kerékpárjáról csak azért, hogy letegyen az útról a zöldbe egyetlen csigát…

Érdemes tudni az éticsigákról azt is, hogy Magyarországon őshonosak, de nem védettek. A párzási időszakuk májustól augusztusig tart, és a kis csigák néhány hét alatt fejlődnek ki a petékből.

