„Vérszomjas” menekülők: a Haladás ellen meccsel a Loki

Keddtől keddig: a Loki egy hét leforgása alatt három összecsapást is vív a Magyar Kupában, illetve a bajnokságban. Néhány napja a Vidi vendégeként egy kiegyenlített meccsen, jól játszva kaptak ki 1–0-ra a debreceniek a kupa-odavágón, szombaton 17 órától a Szombathelyi Haladás érkezik a Nagyerdőre az OTP Bank Ligában, az MK-visszavágót pedig kedden rendezik ugyancsak a cívisvárosban.

Veszélyes ellenfél jön

– Nyilván csalódottak voltunk Székesfehérvárról hazafelé jövet, hiszen nem futballoztunk rosszul, és lehetőségeink is voltak a gólszerzésre – nyilatkozta a Naplónak Ferenczi János, a DVSC balhátvédje. – Mindenesetre a visszavágón mindent megteszünk a továbbjutás érekében, de most csak a szombati meccsre koncentrálunk. Nagyon szeretnénk begyűjteni a három pontot, mert a bajnokságban is minél előrébb akarunk végezni – fogalmazott a 28 esztendős labdarúgó.

A vendégek ugyan a tabella utolsó helyén állnak, de ádáz küzdelmet vívnak a bennmaradásért, és az utóbbi három mérkőzésen legyőzték a Puskás Akadémia, a DVTK és az MTK együttesét is. Horváth Ferenc legénysége tehát zárkózik felfelé, és biztosan a győzelem igényével lép majd pályára a Hajdúságban is. Kíváncsiak voltunk, Ferenczi szerint mennyire lesz óvatos a nyerési kényszerben játszó Haladás, vagy esetleg bátrabb futballal rukkolnak elő a Vas megyeiek. Bár az utóbbi időben nem jellemző, hogy nekiugranak a hazaiaknak az ellenfelek a Nagyerdei Stadionban.

– Nem gondolom, hogy ránk rontanak a szombathelyiek, de azt biztosra veszem, hogy nehéz dolgunk lesz ellenük. Nagyon jó passzban vannak most a vendégek, és nyilván szeretnének a következő szezonban is az első osztályban szerepelni. Persze, nekünk is megvannak a nyilvánvaló céljaink, ezért teszünk meg mindent a hétvégén is. Remélem, tudjuk folytatni az itthoni jó szériánkat, és meg tudjuk nyerni a szombati találkozót – zárta a beszélgetést Ferenczi János.

TN

