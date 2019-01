Versenyláz és örökség: 2018 Derencsényi István szemével

Sport, Hortobágy, (nép)hagyomány – talán a szemfülesebb olvasók is számon tartják, hogy az említettek előkelő helyet foglalnak el Derencsényi István kedvenc témái között. Nemigen véletlen hát, hogy a fotóriporter 2018-ban legkedvesebbnek ítélt képei szintén e területeken termettek. Egy ideje légifotókat is készít szédítő magasba röptetett masinájáról; e drónfelvételek közül ugyancsak találunk egy-kettőt a most közreadott kollekcióban – mint például a felülről elcsípett mátai ménes fotóját, vagy a debreceni, főtéri adventi vásáron készített felvételt.

Magyar arany itt is, ott is

„Deri” több világeseménynek a helyszínen lehetett tanúja a múlt évben. Megörökíthette, ahogyan megszületett hazánk első téli olimpiai aranyérme Phjongcshangban. Nem kerülték el objektívjét a Főnix Csarnokban megrendezett U20-as női kézilabda-világbajnokság eseményei sem: itt is magyar aranynak örülhetett a közönséggel – csakúgy, mint amikor a 3×3-as kosárlabda-Eb-n, a cívisváros főterén első lett a magyar férfi U18-as válogatott. Idei legkedvesebb felvételein szerepel Papp Márk is, akit az októberi úszó világkupán kapott lencsevégre a Duna Arénában. Azt nemkülönben láthatóvá tette az olvasóknak, amikor a balmazújvárosi labdarúgócsapat kiesett az NB I-ből.

Amikor összeforr a kettő…

Hagyománytiszteletét tetten érhetjük azokon a felvételein, melyeket az örökös pásztorok vókonyapusztai találkozóján, a Hortobágyi Lovasnapokon, illetve az adventi gyertyagyújtás egy meghitt pillanatában készített. Vagy amikor elkísérte a Debreceni Hajdú Táncegyüttest a Fölszállott a páva döntőjébe, megörökítve a polgármesteri biztatással készülő társulatot. Versenyláz és örökség összeforr…

FGY

Jeles pillanatok nyomában | Fotók: Derencsényi István

