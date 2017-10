Versenyezve tanulnak a folyónál a pocsaji diákok

A verseny és a program célja a felszíni édesvizek érzékenységének és fontosságának megismerése, a vizes élőhelyhez kapcsolódó biológiai sokféleség vizsgálata volt. A vetélkedő több összetevőből áll, sokféle feladatot oldanak meg a diákok, természetesen tanári felügyelettel és kísérettel.

Több helyszínen

Az élőhely világnaphoz kapcsolódóan egy terepvizsgálaton kellett részt venniük, amelyben a közeli vízfolyáshoz, az Ér folyóhoz látogattak el. A folyó mentét megtisztították a szeméttől, az Ér és a Berettyó összefolyása körüli területet pedig örökbe fogadták. Moravszki János vízügyi szakember, a TIVIZIG helyi munkatársa, valamint Vécsei Tibor, a berettyóújfalui szakaszmérnökség vezetője beszélt a tanulóknak a vizekről, a védelméről.

A diákok madárlesen is voltak, a vízi- és vízparti növényeket, hasznosításukat is megismerhették, Böszörményi Józsefné tanárnő több helyre is elkísérte a gyerekeket. A terepgyakorlat során BISEL vizsgálatot folytattak, melynek lényege, hogy a folyóban olyan vízi makrogerinctelen állatokat kerestek és foglaltak jegyzőkönyvbe, amelyek jelzik a folyóvizek tisztaságát.

