Verseny a szép településért

A Magyar Turisztikai Ügynökség immár 26. alkalommal indítja útjára hazánk legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezését, a Virágos Magyarország versenyt, amelyre a települések önkormányzatai nevezhetnek. A cél a kulturált és vonzó településkép kialakítása, a fenntartható fejlődés szempontjainak következetes alkalmazása, a helységekben élők összefogásának ösztönzése, életminőségük javítása, a környezettudatos gondolkodás és szemlélet erősítése.

Kiegyenlítettebb esélyekkel

A szervezők a megújulás jegyében olyan versenystruktúrát alakítottak ki, amelynek köszönhetően kiegyenlítettebbé válnak a települések nyerési esélyei, átláthatóbb lesz a díjazási rendszer, és nagyobb hangsúlyt kapnak a fenntarthatóság és a környezettudatos nevelés szempontjai. Idén már regionális szinten is díjazzák a hazai településeket, így még többen kaphatnak esélyt az elismerésre, továbbá számos tematikus díj is gazdára talál majd.

További újítás az idei évtől, hogy a rendezők a környezetszépítő kezdeményezésen keresztül is szeretnének nyitni a határon túli magyarlakta települések felé. Így 2019-ben először, hagyományteremtő szándékkal az erdélyi települések is nevezhetnek a versenyre. A tervek szerint a következő években folyamatosan bővítik a részvételi lehetőséget a többi magyarlakta régió felé is.

Borbás Marcsi, a verseny fővédnöke elmondta: „Az elmúlt negyed évszázad után új fejezetet nyitunk a Virágos Magyarország verseny történetében. Az a célunk, hogy minden magyarlakta település virágos, fejlődő, élhető és biztonságos legyen, valamint megmutassuk a közösség erejét határainkon belül és kívül egyaránt. Az újításoknak köszönhetően a kisebb települések számára is megnő a sikeres szereplés esélye a versenyen.”

A lakosság véleménye továbbra is meghatározó tényezője lesz a versenynek. A közönségdíjat az a település nyerheti el, amelyre a legtöbb szavazat érkezik a verseny hivatalos Facebook-oldalán.

