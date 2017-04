Versekkel tűzdelt finomságok Debrecenben

A XV. Debreceni Költészeti Fesztivál a 200 éve született Arany Jánosra emlékezve ünnepli a magyar költészetet, így az április 10-től 12-ig tartó nagyszabású programsorozat középpontjában a sokak szerint a magyar irodalom leggazdagabb szókincsű és leghajlékonyabb nyelvű költőjének monumentális öröksége áll. Ennek visszhangjait, rezonanciáit erősíti fel programjaival a rendezvénysorozat, s ünnepli a kortárs poézis gazdagságát, elevenségét. Erre utal a Vojtina ars poétikájából vett mottó: „…dallal vagyok tele”.

– Arany költészete a magyar nemzet irodalmi-kulturális kötőeleme. Ez az összekapcsoló erő megnyilvánult a programsorozatban részt vevő intézmények, a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, a Déri Múzeum, a Kölcsey Központ és a Debreceni Egyetem együttműködésében is. A hagyomány sikeres gondozása mindig szervezési és kommunikációs feladat is, a média szak kulturális fesztiválkommunikációval foglalkozó hallgatói az idén is sokat tettek azért, hogy Debrecen bizonyítsa: az Arany-örökség hű őrzője és kreatív megújítója – nyilatkozott dr. Szirák Péter, a fesztivál kurátora.

Arany a villamoson

Az Arany-bicentenárium alkalmából az Alföld folyóirat szerkesztősége meghívásos költőversenyt hirdetett. A pályaműveknek Arany János versvilágát megidézve tartalmazniuk kellett a „Most… árva énekem, mi vagy te?” sort a Letészem a lantot című költeményből. Az ünnepélyes díjátadásra április 11-én, 19 órakor kerül sor a központi könyvtárban. A nyertes Buda Ferenc Kossuth-díjas költőt az Alföld szerkesztősége mellett a város napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen a városatyák is köszöntik majd.

Az idei rendezvény egyik különlegességének ígérkezik a Cake Poetry nevű kezdeményezés. A költészeti fesztivál idején számos debreceni kávézóban és cukrászdában a kávé vagy sütemény mellé a vendégek egy-egy ajándék Arany-idézetet is kapnak. És ha már idézetek: április tizenegyedikén a magyar költészet napja alkalmából a versek is villamossal utaznak. Ezen a napon a Csokonai Színház művészei bukkanhatnak fel meglepetésszerűen a két villamosvonalon, hogy Arany János költeményeit szavalják az utazóközönségnek.

