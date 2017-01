Vérre van szüksége egy bajba jutott hölgynek, várják a donorok jelentkezését

“Oly sokszor megmutatta már a közösségünk, hogy milyen összetartással bír, tegyük ezt meg most is! Megköszönjük a véradásokat és az imákat is, illetve a kérés másokhoz való eljuttatását!” -olvasható a közleményben.

A hölgyet január 22-én érte súlyos baleset, amelynek következtében a teste mintegy 50%-a megégett. Felépülése érdekében vérre volna szüksége.

Az ország bármelyik véradó állomásán lehet bármilyen csoportú vért adni, csak az alábbi adatokat kell megadni:

Név: Dalanics Lászlóné

Született: Bököny, 1945. 04.05.

TAJ szám: 061-030-963

DEOEC Égési Centrum

