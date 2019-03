Verrasztó Dávid nem nyilatkozott debreceni győzelme után, az is kiderült, miért

Mint arról mi is beszámoltunk, izgalmas futamokat hozott a debreceni úszó országos bajnokság pénteki napja, férfi 400 méter vegyesen például négyen is olimpiai szintidőt értek el. A távon Verrasztó Dávid nyert, de miután kiszállt a medencéből, nem nyilatkozott, egyből megindult az öltözőbe.

A szótlanság okairól Verrasztó edzője, Molnár Ákos nyilatkozott az M4 Sportnak.

„Dávid a világranglistán is elég előkelő helyen van, másrészt egy jó versenyt nyert meg. Az ő baja az volt szerintem, hogy hiába adjuk le időben az igényeket, már harmadik éve nem jutottunk el edzőtáborba. Hiába vannak jobb eredményeink, általában mások edzenek azon a helyen és abban az időben, ahol és amikor mi szerettünk volna. Eddig ez csak engem és Verrasztó Dávidot érintette, de sajnos most már a Ferencváros minden úszójáról elmondható. És rengeteg feszültséget szül a versenyzőimben, hogy látják a közösségi médiában, ahogy egyesek remek pózokban, kiváló időjárás mellett, tökéletes körülmények között készülnek, mi pedig végig itthon vagyunk. Világklasszis úszókkal kell megküzdenünk már a csapatba kerülésért is, akiket egyébként nagyon tisztelünk, de januárban háromnaponta kellett újraírni a komplett tavaszi felkészülési tervünket. Semmi problémánk nincs azzal, ha vereséget szenvedünk, de ki kell mondani, hogy évek óta hátrányból indulunk és számunkra nincsenek biztosítva azok a körülmények, amiket szeretnénk, miközben az eredményeink alapján megérdemelnénk” – idézi a csatorna honlapja Molnárt.

Az edző hozzátette: „Úgy gondolom, hogy Wladár Sándor elnök úrral és dr. Sós Csaba szövetségi kapitánnyal is jó viszonyt ápolunk, de vannak olyan érdekkörök, amelyekről úgy gondoljuk, azt szeretnék, hogy nekünk ne sikerüljön olyan jól a verseny és ne érjük el a céljainkat. Valamiben nyilván én is hibázom, hiszen nem tudom a versenyzőimnek garantálni azokat a körülményeket, amiket mások igen.”

Forrás: m4sport.hu

