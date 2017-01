Veronai baleset – Olasz szakértői, ügyvédi és anyagi segítség az áldozatok családjainak és a túlélőknek

A bizottság az “A4 Verona Est Baleseti Bizottság” (Comitato Incidente A4 Verona Est) nevet kapta arra utalva, hogy a tragikus baleset az A4-es autósztrádán, Verona keleti kapuja magasságában történt.

“A Nem vagy egyedül jelszót választott bizottság célja, hogy a buszbaleset áldozatainak családtagjai és a túlélők számára is minden tőlünk telhető, ingyenes segítséget megadjunk. Felajánljuk saját, az olaszországi közúti balesetek terén nagy tapasztalattal rendelkező, orvosszakértőkből, pszichológusokból, jogászokból és más szakértőkből álló csapatunkat ” – mondta Silvia Frisina. Hangsúlyozta, hogy máris 20 ezer eurót különítettek el a bizottság számára a balesettel kapcsolatos első költségek fedezésére. A buszbaleset magyar érintettjei a szövetség honlapján feltüntetett olaszországi telefonszámon jelentkezhetnek. A vonal másik végén magyarul válaszolnak nekik.

Silvia Frisina elmondta, hogy segítséget ajánlanak fel a holttestek hazaszállításához, illetve a balesettel kapcsolatos általános ügyintézéshez is. Hozzátette, hogy a súlyos közúti balesetek áldozatait képviselő szövetség szoros kapcsolatban áll az ügyészséggel és a közúti rendőrséggel is. Kijelentette, hogy szoros figyelemmel kísérik a hatósági vizsgálat lépéseit és fejleményeit. “Jól ismerjük a közúti balesetekre vonatkozó olasz jogszabályokat és eljárásokat” – jegyezte meg Silvia Frisina.

Hangsúlyozta, hogy mivel rendkívül súlyos balesetről van szó, az ügyészi vizsgálat hosszúnak ígérkezik, a jegyzőkönyvek Olaszországban legalább kilencven nap alatt készülnek el, az ügyészség munkáját természetesen titok fedi, de “addig is nekünk lehetőségünk van párhuzamos szakértői vizsgálatok elkészítésére”.

Elmondta, hogy az A4-es autósztráda Olaszország egyik legforgalmasabb útvonala, ahol a múltban már súlyos közlekedési balesetek történtek, de z a mostani az egyik legtragikusabb.

“Számunkra is fontos, hogy fényt derítsünk arra, ami történt és igazságot szolgáltassunk az áldozatok családjainak és a túlélőknek is” – jelentette ki a bizottság vezetésében is résztvevő Silvia Frisina. Hangsúlyozta, hogy a közúti baleseteket három tényező – az ember, a jármű és az út – is okozhatja, vagyis azt is ellenőrizni kell, hogy például az esetleg nem megfelelő szalagkorlát, vagy az esetleg rossz helyen emelt felüljáró fala mennyiben járult hozzá a tragikus kimenetelű balesethez.

– MTI –

