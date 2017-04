Verekedés, kifosztás, tüzek szerte a megyében

A rendőrök a bejelentést követően a helyszínen elfogták a 19, 27, 33 és 36 éves garázdákat, majd előállították és kihallgatták őket a rendőrkapitányságon.

Ugyancsak a Debreceni Rendőrkapitányság kifosztás elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást egy 41 éves férfival szemben. B. Imre a megalapozott gyanú szerint április 8-án 7 óra körül Debrecen egyik bevásárlóközpontjában, egy padon alvó nőtől elvette a mobiltelefonját, majd távozott az épületből. A sértett feljelentését követően, a rendőrök a beszerzett adatok alapján azonosították és elfogták a gyanúsítottat, akit előállítását követően kihallgattak. A nyomozóhatóság bűnügyi őrizetbe vette a debreceni lakost és előterjesztést tesz előzetes letartóztatásának indítványozására.

A megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint pénteken késő délután Hajdúböszörményben, a Perczel Mór utcában családi ház kéményében korom égett, amelyet a böszörményi tűzoltók kéziszerszámokkal oltottak el. Debrecenben, a Darabos utcában péntek este tíz méteres fa veszélyesen megdőlt. Gyalogos és autóforgalmat veszélyeztetett, emiatt a debreceni hivatásos tűzoltók teljes útzár mellett magasból mentővel, motoros fűrésszel beavatkoztak.

Szombaton Nyíracsádon, a Széchenyi utcába délelőtt riasztották a nyíradonyi tűzoltókat konyhai olajtűzhöz, amely a konyhai berendezési tárgyakra is átterjedt. A tüzet az ott élők az egység kiérkezése előtt eloltották, így utómunkálatokra avatkoztak be. Gázcsap is megsérült, közmű szakemberei a helyszínre vonultak. Földesen, az Ady Endre utca közelében egy hektáron égett az avar. A tüzet a püspökladányi tűzoltók egy vízsugárral eloltották.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA