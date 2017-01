Vérbeli presztízscsata: Turzó vs. Mezei-Vill

November végén döntött úgy az MVFC-Berettyóújfalu korábbi vezetőedzője, Turzó József, hogy befejezi a munkát a Mezei-Villnél. Nem sokáig volt csapat nélkül a szakember, hamar lecsapott rá a Haladás, Turzó december első napjaiban már új együttesénél vezetett edzést, Szombathelyen. A bajnoki szünet után, január elején pedig be is mutatkozott a kispadon, vezetésével 10–6-ra verte a Bőnyt a már szebb korszakot is megélt Hali.

Az Újfalunál is döntöttek, játékos-edzőként Trencsényi János vette át a Mezei-Vill irányítását, a sokszoros válogatott futsalos munkáját Moga Falvius segíti.

Nem mindennapi összecsapásra van kilátás: Turzó József mindent tud korábbi gárdájáról, biztosan alaposan felkészíti a szombathelyieket, ám nyilván a hajdú-bihariak is azon lesznek, hogy bosszúságot okozzanak egykori vezetőjüknek.

HBN

