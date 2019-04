Véradás a C-vitamin világnapján

„Ha csütörtököt mondunk hónap elején, az azt jelenti, hogy nosztalgia-véradásra invitálunk mindenkit Debrecenben, a Hajdú-bihari Napló székházába (Dósa nádor tér 10.)” – a Magyar Vöröskereszt Debrecen Területi Szervezete ezeken a napokon nosztalgia-véradást szervez hosszú évek óta.

Adjon vért, éljen egészségesen

2019. április 4-én a 14:00-17:00 óra közötti alkalmat Szent Györgyi Albert Nobel-díjas orvosra, akadémikusra, a C-vitamin atyjára emlékezve tartják meg az önkéntesek és munkatársak a C-vitamin világnapja alkalmából.

Az egészség megőrzésének fontosságára is felhívják a figyelmet. Aki vért ad, biztos lehet abban is, hogy egészséges, hiszen a véradást vizsgálatok előzik meg, és a levett vér széles körű szűrése követi. A véradóknak is érdemes gondolniuk az egészségmegőrzésre, amelynek része a teljes értékű, vitamindús táplálkozás. Nem beszélve arról, hogy véradás előtt és után a napszaknak megfelelően kell étkezniük és sok folyadékot fogyasztaniuk.

Ajándék és nyeremény a fesztiválon

Ezen kívül nyolc nyilvános véradás települ ki a napokban Hajdú-Bihar megye településeire, hogy a donorok kényelmesebben vért adhassanak. Akad különleges alkalom is: Polgáron április 6-án a VI. Hurka Pite Fesztiválon a finom falatok kóstolgatása közben segíthetnek beteg embertársaikon a 9 és 14 óra között. Itt a nap végén a véradók között húsvéti csomagot sorsolnak ki a vöröskeresztes szervezők, és minden donor tombolajegyet kap a rendezvény nagy tombolasorsolására, amelyen értékes nyeremények várják gazdájukat.

Iskolákba, munkahelyekre is szervez véradást a Vöröskereszt megyei szervezete. Szeretettel várják ezeken a zártkörű alkalmakon is a segítő szándékú diákokat, tanárokat, szülőket, alkalmazottakat, és munkahelyi vezetőket.

A következő napok véradásainak pontos időpontjai és helyszínei itt olvashatók.

– Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete –

