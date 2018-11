Vendégekért és a dolgozókért is küzdenek a szállodák

A térség 27 szállodájának 36 résztvevőjével megrendezett tanácskozásán a városvezető tájékoztatott arról is, hogy a parkolástól a bővítésig nagy horderejű fejlesztéseket tervez a város azért, hogy utasbaráttá tegye a légikikötőt. Ugyanakkor nagy ugrás lesz az is, hogy hamarosan két bázisrepülőgép működik majd itt, decembertől heti három tel-avivi járat lesz, és további új célpontot is összekötnek a megyeszékhellyel.

Lukács Attila, a szövetség szakmai titkára azt is elmondta, hogy tavaly a régióban 463 ezer vendégéjszaka realizálódott.

Ne szervezzenek egymásra

Mint megtudtuk, Debrecen tervei között az is szerepel, hogy a tavalyi 318 ezres utasforgalom jövőre 600–700 ezerre nőjön a repülőtéren. Ehhez bővítéseket kell végrehajtani, és már a második bázisgépre is építenek a megvalósítása végett. Debrecen ugyanakkor jövőre nagyon sokat lesz jelen Izraelben, a kormány által szervezett kulturális évadnak köszönhetően. Széles Diána a szövetség tagjait is arra biztatta, hogy kapcsolódjanak be ebbe.

A cívisváros társadalmi, civil és települési kapcsolatokkal összefüggő, ifjúságpolitikai, egészségügyi és turisztikai feladatokért felelős alpolgármestere azt is jelezte, hogy a Visit Debrecen mobiltelefonos applikációja révén a turistáknak elég csak beírniuk, hogy mettől meddig tartózkodnak itt, és máris megtudhatják, hogy a régióban milyen rendezvényeken vehetnek részt. A korrekt lebonyolításhoz azonban az is szükséges, hogy a programszervezők vegyék figyelembe a többi eseményt, és ne szervezzenek rá egymás rendezvényeire.

Hallhattuk azt is, hogy Debrecen bővíti a meglévő közterületi digitális kijelzői számát is, és emellett régiós piackutatást is végeztet. A konferencián a szövetségben részt vevő hotelek, apartmanok képviselői is bemutatkozhattak, és beszámolhattak az eredményeikről, terveikről. Mint megtudtuk, a kereskedelmi szálláshelyek idei kihasználtsága 50 és 70 százalék közötti, és a látogatók közül helyenként nagy hányadot képviselnek a román, lengyel és német vendégek is. Az elhelyezésük azonban nem mindig egyszerű, hiszen egyes nemzetek fiai nem akarnak a másikkal egy fedél alatt lakni.

Versenyképes fizetések

Az egyik szoboszlói szállodában ugyanakkor egyre több a moldáv és az ukrán vendég is, akik szívesen és bőségesen költik a pénzüket. hasonlót tapasztalnak Nyíregyházán is, így fel is vetették, hogy hasznos lehetne egy légi járat nekik is.

Sok lengyel áttért a motelekre és a kempingekre, míg van olyan gyógyhotel is, ahol az egészségügyi ellátói kapacitást kell bővíteni amiatt, hogy a vendégek délig le akarják tudni a kezeléseket.

Marfűn a sportra specializálódtak, Kisújszálláson az esküvői és a lakókocsis turizmus van fellendülőben. Debrecenben a vallási turizmus is jelen van, ahogy a konferencia- és programturizmus is.

A beszámolókból az is kiderült, hogy a vendégkör megtartása és bővítése érdekében minőségi fejlesztéseket kell végrehajtani, de az is elengedhetetlen, hogy versenyképes fizetéseket kapjanak a dolgozóik. Nagyon nagy küzdelem a szakképzettek megtalálása és ha kell az elbocsájtása is, akárcsak például a szállodákban is előforduló élősködőkkel (csótányokkal, poloskákkal) szembeni harc. Mások arra is felhívták a figyelmet, hogy olcsó a régió, és emiatt legalább 20 százalékos áremelést hajtanak végre jövőre.

VA

