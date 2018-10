Velünk élő reformáció: interaktív vetélkedő széles körű összefogással

Legfőbb célunk, hogy az általános iskola felső tagozatos, illetve a gimnázium 9-12. osztályos diákjai elmélyedjenek a reformáció történetében, eseménysorozataiban, s vetélkedő formájában egymással összemérjék megszerzett tudásukat a mai modern, informatikai eszközök segítségével – mondta a Debreceni Egyetem oktatási dékánhelyettese a sajtótájékoztatón.

Dr. Forisek Péter elmondta: széleskörű összefogással valósul meg a vetélkedő, hiszen nemcsak a város vezetői, de több oktatási és helytörténeti intézmény igazgatói, vezetői és a Debreceni Egyetem több munkatársa, kutatója, PhD hallgatója is mellé állt a kezdeményezéshez.

– Arra törekedtünk az előkészületek alatt, hogy ne csak tartalmában, de formájában is újszerű legyen a vetélkedő – emelte ki Kovács László Erik, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék etnográfusa. Hozzátette: napjainkban a médiában látható megmérettetésekhez hasonló technikai feltételeket szeretnénk biztosítani, ezáltal közelíteni nemcsak a tartalmat és a célt, hanem a megvalósulás formáját is napjaink kihívásaihoz. A tanulók olyan eszközökön sajátíthatják el, s mutathatják be tudásukat, mint a projektor, információs- és okostábla, vagy éppen mobil applikációkon keresztül.

– A vetélkedő két nagy téma köré összpontosul. Az egyik az egyetemes reformáció története, a másik, nagyobb mélységben pedig a lokális, Hajdúnánás és környékét jellemző emlékezeti helyek, jeles személyek, évfordulók – fejtette ki Kovács László Erik. Ez a vetélkedő is egy példamutató összefogás eredménye, s a Debreceni Egyetem és Hajdúnánás együttműködését tovább öregbíti – hangsúlyozta az etnográfus.

A verseny meghirdetése novemberben lesz, míg az egész napos vetélkedőre februárban kerül sor.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA