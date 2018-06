Velodrom épül Debrecenben

Debrecenben épül meg a három velodrom (fedett kerékpáros körpálya) egyike, erről döntött a kormány – derült ki az elfogadott előterjesztés kapcsán a Nagyerdei Stadionban megtartott csütörtöki sajtótájékoztatón. Az ország vezetése három ilyen csarnok építését is tervezi, ebből egyet Budapesten – ez a tervek szerint felnőtt világversenynek megrendezésére is alkalmas lesz – illetve kettő edzőpályát vidéken, amelyből egy Debrecenben, egy pedig Nyugat-Magyarországon épülne fel.

A debreceni létesítmény helyszíne és költsége is még tervezés alatt van, Révész Máriusz – Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos elmondta, idén és a következő év első felében el kell készülniük azoknak a hatástanulmányoknak, amelyek alapján kiválasztják majd a végleges helyszínt, így 2020-ban elkezdődhet, 2021-re pedig befejeződhet a 3-4 milliárd forint közötti összegbe kerülő kivitelezés.

–A kormány a Magyar Kerékpársport Szövetséget is bevonta a döntésbe, ezáltal szakszerű, a sportág érdekeit szem előtt tartő beruházások valósulhatnak meg. A kormány 100 millió forintot különített el a három csarnok hatástanulmányainak elkészítésére, remélhetőleg ez legkésőbb a következő évben elkészülhet. A debreceni velodrom az edzések mellett junior és masters versenyek megtartására lesz alkalmas, utóbbinak jelentős turisztikai vonzata is lehet, hiszen akik a kerékpársport ezen formáját űzik azok a tehetősebbek közül kerülnek ki, így valószínűleg elhozzák a családjukat is, amely a helyi turisztikai bevételeken is meglátszódhat majd. Természetesen lesz egy pár száz fős lelátó is az érdeklődőknek. A pályát természetesen a versenyzők mellett majd magánszemélyek, és cégek is használhatják. Hazánkba jelenleg 1000 igazolt kerékpárversenyző van, ezt legalább az ötszörösére szeretnénk növelni az elkövetkező években – árulta el a kormánybiztos.

Együttműködésben

A város nevében Papp László polgármester köszönte meg a kormány döntését, amellyel Debrecen egy újabb területen válhat regionális központtá.

– A kormány törekszik arra, hogy folyamatosan javítsa az életminőséget, és ennek egyik legfontosabb eszköze a sport, és a sport infrastruktúrájának javítása. Mivel ilyen edzőpálya legközelebb Ausztriában és Lengyelországban van, így a hazai mellett nemzetközi érdeklődésre is számot tarthat a csarnok. A helyszín még kérdéses, felmerült az Oláh Gábor utcai salakos pálya, vagy valamelyik egyetemi campus, illetve Pallagon is helyet kaphat a létesítmény.



Dr. Bács Zoltán államtitkár az kormányzat, a város és az egyetem példás együttműködését hangsúlyozta.

– Hazánkban, ha ma a sportról van szó, Debrecen megkerülhetetlen. Szerencsére a kormány is elismeri és támogatja a város sport iránti elkötelezettségét, amelyért mind a település, mind az egyetem sokat tett. Akárhol is épül fel a pálya, a két fél eddigi együttműködése rá a garancia, hogy jó gazdája lesz majd az üzemeltető. A csarnok edzőtáborok helyszínének is kiváló lesz, főleg a stadionban működő Sportdiagnosztikai Életmód és Terápiás Központtal való együttműködéssel.

Dinamikusan fejlődik

A Magyar Kerékpáros Szövetség képviseletében dr. Princzinger Péter örömét fejezte ki, hogy egyszerre három ilyen csarnok is megépülhet.

–A kerékpársport a laikus szemlélő számára nem igényel különösebb infrastruktúrát, az általános vélekedés szerint a versenyeket közúton vagy erdőben kijelölt útvonalakon rendezik. A valóságban az egyes szakágak dinamikusan fejlődnek és ugyanolyan létesítmény igényük van, mint a többi sportágnak. A létesítendő velodrom egy speciális sportcsarnok, melynek központi eleme az ovális alakú, fából épített, két egyenesből és két erősen döntött visszafordító kanyarból álló, gyorsasági kerékpáros versenyek lebonyolítására szolgáló pálya. Debrecenben található hazánk legnagyobb utánpótlás klubja, és olyan a kerékpáros élet, amely egyértelműsítette a döntést – hangsúlyozta az elnök.

