Vékony jégen táncoltak

December 27-én nyitották meg a Nagyerdei Stadionnál lévő jégpályát azzal a céllal, hogy a korcsolyázás szerelmesei újabb helyen hódolhassanak szenvedélyüknek. Egy olvasónk a nyitás napjától kijárt korizni gyermekével, és testközelből látta, ahogy napról napra egyre rosszabb állapotba kerül a pálya.

Ahogy levelében fogalmazott, óév utolsó napján már alig tudott rámenni, annyira össze volt törve a jég. De amikor besiklott a pályára, abban sem volt sok köszönet, ugyanis a korcsolya pengéje alatt állandóan beszakadozott a jég, a felületét pedig több centiméter mély kráterek szabdalták darabokra. A pénztárnál a vásárlók könyvét elkérve szembesült vele, mennyi bejegyzés tanúskodott arról, miként váltak az idő múlásával egyre veszélyesebbé a körülmények.

Csetlettek-botlottak

Hétfő délutáni látogatásunkkor éppen karbantartották a pályát, a palánkok biztonságából legalább száz gyermek és szülő követte tekintetével, ahogy a rolba, a jégtisztító gép fordulóról fordulóra varázsolja újjá az addig igen viseletesnek tűnt felületet. A várakozók gyűrűjében megszólítjuk Krisztinát, aki elmondása alapján rendszeresen jár korcsolyázni.

– Tisztában vagyunk azzal, hogy a kültéri pálya a legtöbbször rosszabb minőségű, de ez jelenleg egyszerűen kritikán aluli. Tiszta lyuk az egész, korizás helyett csak csetlettünk-botlottunk rajta. Nem azért hozom ki a gyerekeket, hogy azt kelljen folyamatosan nézni, miként tudjuk elkerüli a repedéseket a rendkívül balesetveszélyes pályán – panaszolja a családanya. Közben a „jégjármű” végez a fél órát igénybe vevő felújítással, és levonul a jégről, az addig tűkön ülő várakozók pedig birtokukba veszik az 50-szer 20 méteres pályát. Az első körök megtétele után megszólítjuk a palánk mellett pihenő Dudás Józsefet, aki láthatólag átlagon felüli koritudással bír.

– Fél tizenkettőtől vagyok itt, a karbantartás előtt katasztrofális volt a pálya. Előfordult, hogy nem látszódott ki a korcsolyám pengéje, olyan mély repedésbe korcsolyáztam bele. Ezek a jéghibák 5-10 centi szélesek, és akár két méter hosszúak is lehetnek, egyszer én is elestem az egyikben, szerencse, hogy nem vertem be komolyabban a fejemet.

Már rámehet a gép

György Zoltán, a Dh-Szerviz Kft. ügyvezető igazgatója kalauzol végig a létesítményen. Mint megtudjuk, a cégvezető személyesen felügyeli a munkálatokat, és elismeri, a vendégek részéről felmerült minőségi kifogások nem voltak alaptalanok.

– A pálya a telepítéskor még nem elég vastag hozzá, hogy géppel lehessen karbantartani, ezért a jeget elkezdtük hizlalni. Amikor mínusz tíz fok van, akkor a jég már nagyon kemény, és emiatt könnyen reped, ennek következtében lyukak keletkeznek rajta, amit utána sajnos elég nehezen tudunk javítani. De néhány vendég sem könnyíti meg a dolgunkat, ugyanis a korijuk sarkával egy-két centis mélyedéseket vájnak a jégbe, amelyekbe később a többi szórakozni vágyó is belekorcsolyázik, ezzel tovább mélyítve a repedést. Most is azon vagyunk, hogy ezeket a lyukakat felöntsük vízzel, majd a rolba segítségével a jeget megfelelő felületi minőségre tudjuk hozni.

Felügyelik a rendet

Olvasónk levelében azt is felrótta, hogy észrevétele szerint nem voltak felügyelők a pályán, ezért egyes fiatalok időnként már a durvaság határait átlépve zavarták a többiek szórakozását, például az ő kisfiát is többször eltalálta egy-egy eltévedt korong. György Zoltán elmondta, négyen is felügyelik a rendet.

– Egy kollégánk a pályán, egy másik a stadion épületében lévő külső öltözőben, ketten pedig a büfénél gondoskodnak a biztonságról. Amennyiben bármelyikük szabályszegést észlel, azonnal intézkednie kell. Mostantól kezdve üzemidő alatt háromóránként rámegyünk a géppel a jégre, a nap végén pedig nagy karbantartást végzünk majd a pályán. Terveink szerint – amennyiben az időjárás kegyes lesz hozzánk – február végéig tudjuk biztosítani vendégeinknek a most már kiváló minőség jeget – árulta el a cégvezető.

