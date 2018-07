Vegyszeres mérgezésre gyanakszanak a méhészek

Megyénk méhészeinek mintegy öt százaléka számolt be 10-50 százalékos méhpusztulásról az elmúlt napokban, hetekben. Az állomány fogyatkozása időben a napraforgó virágzásához köthető – válaszolta a Napló kérdésére Király László, a megyei méhész szövetség vezetője. Elmondta: a napraforgóvirágzás egyébként is megtizedeli az állományt, ezt egyfajta generációváltásnak is nevezhetjük, viszont ezen túlmenően is tapasztaltak a méhészek állománypusztulást, főleg a kirajzó, gyűjtőméhek körében.

– A rovarok elhullása, az elpusztult egyedek testtartása mérgezés jegyeit mutatják, feltételezéseink szerint valamilyen vegyszer okozhztta a bajt. Mi most egy csávázóanyagra gyanakszunk, ám a bizonyossághoz meg kell várni a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és a Földművelésügyi Minisztérium vizsgálatának eredményét.

