Végül csak ügyvéd lett Danka József

Általános iskolában remek tanárai voltak, nehéz is volt döntenie 1963-ban, nyolcadikosként, hogy humán vagy reál irányba menjen továbbtanulni.

Édesapja vasutas volt, kézenfekvő volt, hogy a vasútforgalmi technikumba jelentkezzen Szegedre (akkor csak ott volt ez a képzés). Így is tett. A jelentkezéshez azonban, mint mindenkinek, neki is át kellett esnie orvosi alkalmassági vizsgálaton. Nádudvaron ezt anno dr. Porer Dezsőné dr. Szatmári Ilona végezte, s meg is felelt a kritériumoknak. Igen ám, de volt neki egy jó barátja, Kovács Dezső, a postamester fia, aki meg a debreceni Fazekas Mihály Gimnáziumba jelentkezett. A tinédzser Jóska gondolt egyet és barátja után ő is odament volna mégis, ebben segítségére volt osztályfőnöke Deák József is. Az újabb jelentkezéshez azonban újabb orvosi igazolás is szükségeltetett volna, de a karakánságáról ismert doktornő igazolás helyett pofont adott a fiúnak, mondván, maradjon csak eredeti szándékánál, s ne a barát után akarjon iskolát választani. A siheder srácnak bizony még napokkal később is könnybe lábadt a szeme, ha eszébe jutott a „vizsgálat”.

Vissza a vasúthoz

Így maradt a vasutas vonal, amit becsülettel és szorgalommal, sok szakismerettel gazdagodva el is végzett, de az osztálytársaiért való kiállása végett az iskolaigazgató megorrolt rá, ezért nem tudott felvételezni, csak olyan helyre, ahová nem kellett az iskola által küldött tanulmányi eredmény. Így vették fel katonai főiskolára, de azt nem gondolta komolyan, így egy év után kérelmezte leszerelését, amit azonban nem engedélyezték, s további hat hónapba tellett, mire sikerült hazajönnie az időközben megözvegyült édesanyja mellé. Segíteni szerette volna őt, ezért a vasútnál helyezkedett el. Ám a továbbtanulásról és az akkorra már szívügyévé vált jogi pályáról nem tett le, de akkoriban ez nem ment olyan egyszerűen. Kérvényezte, hogy mehessen jogi egyetemre, de helyette különféle képzőkbe küldték. Végül már kétgyermekes, családos emberként, tíz évvel az érettségije után sikeresen felvételizett a Szegedi József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karára, melyet a levelező tagozatán el is végzett..

Nagy volt a lemorzsolódás, de ő végig lelkesedéssel vette az akadályokat. Közben a MÁV-nál dolgozott különböző beosztásokban, főleg forgalmi területen. Az itt szerzett tapasztalatoknak később nagy hasznát vette jogászi munkája során. 1988-tól a MÁV Debreceni Igazgatóságán már munkaügyi vonalon dolgozott. Idő közben megszerezte a jogi szakvizsgákat. 1993. április elsejétől (de nem tréfából) ügyvédi irodát nyitva – többedmagával – megbízottként látta el a jogi képviseletét a MÁV-nak. Jómagam középiskolásként sokszor láttam nevét kiírva a Kossuth téri MÁV-székház falára, mint az ottani ügyvédi iroda tulajdonosáét.

Közéleti elismerések

Ügyvédi pályáján is igyekezett mindig becsülettel szolgálni. Utólag büszke volt rá, hogy tudtán kívül bemutató tárgyalást is tartott egyszer a joghallgatóknak. Sokat hívták véleményezni vasúti esetekhez, többek között az emlékezetes szajoli katasztrófa kapcsán is kikérték szakvéleményét.

A vasúti dolgoktól elbúcsúzva 2011-től még hét évig szolgálta jogi tanácsaival, képviseletével a nádudvari embereket, az 1990-től – egy ciklust kivéve – önkormányzati képviselőként, sőt nyolc éven át alpolgármesterként is tevékenykedő dr. Danka József. Ebből az időszakból talán arra a legbüszkébb, hogy 1998-ban az év alpolgármestere címet adományozott számára a belügyminiszter.

Idén pedig, napra pontosan huszonöt évvel ügyvédi praxisa nyitását követően áprilisi elején befejezte ebbéli működését. Ezután a családja, unokái, barátai jelentik számára a boldog hétköznapokat és hétvégéket egyaránt.

– Marján László –

