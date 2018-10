„Végre most a győzelem is sikerült”

Nagyrábé Petőfi SK–Püspökladányi LE 3–1 (3–1)

100 néző Vezette: Kovács Á. (Erdélyi T., Pallai Zs.)

Nagyrábé: Nagy J. – Kovács A., Szabó P., Kunkli B. (Jónás G.), Vincze Cs., Faragó L., Balogh M., Mészáros I., Johan Gy., Gál M. (Szabó T.), Balogh R. (Bende T.) Edző: Tóth Péter.

Püspökladány: Katona N. – Kelemen L., Szabó B. (Ferenczi L.), Baranyai L., Szabó L., Nádházi S., Nagy S. (Horváth I.), Vígh N., Danka L. (Ispán R.), Szabó P., Varga L. (Bodó T.) Edző: Fülöp András.

Gól: Balogh R.(2), Faragó L., illetve Nagy S. Jók: Mindenki, Mészáros I.(a mezőny legjobbja) illetve Senki Ifi: 1–0.

Tóth Péter: Büszke vagyok a csapatomra, hogy egy ilyen jó félidőt tudott hozni. További sok sikert a Püspökladány csapatának.

Fülöp András: Munkai elfoglaltság miatt nem tudtam részt venni a mérkőzésen. Az elmondottak alapján megérdemelt nagyrábéi győzelem született.

Blondy FC Esztár–Báránd KSE 2–7 (1–4)

100 néző Vezette: Rosu R. (Nedeczky Zs., Nagy R.)

Esztár: Gurzó B. – Mándi L., Jenei R. (Sándor D.), Kun I., Nagy L. (Czeglédi Z.), Vajas V., Pellei E., Okos T., Szilágyi Cs., Fekete Sz. (Szima V.), Kádár B. Edző: Mándi László.

Báránd: Tóth S. (Fülöp T.) – Molnár L., Nagy Z., Forgó S., Csóka G., Dan G., Szalóczi Z. (Petrezselyem T.), Török Zs., Vass R., Juhász K. (Taricska G.), Gali R. (Papp B.) Edző: Bodó Lajos.

Gól: Nagy L., Okos T., illetve Dan G.(3), Szalóczi Z.(2), Taricska G., Csóka G. Jók: Senki Ifi: 6–1.

Földes KSE–Létavértes SC 97 2–0 (1–0)

100 néző Vezette: Áncsán Gy. (Darányi B., Varga Gy.)

Földes: Horváth Zs. – Orsó D., Bíró B., Bakonyi J., Faragó Gy., Horváth Á. (Kiss Z.), Csorba A., Király P., Mészáros T., Dede I., Vincze N. Edző: Bakonyi János.

Létavértes: Fekete S. – Bárány P., Laczkó I., Bora Z. (Varga S.), Balogh K., Papp Z., Vónya P. (Borók K.), Balogh J., Mázló D., Jónás D., Demján J. (Tóth L.) Edző: Kontor Gábor.

Gól: Bakonyi János., Faragó Gy. Jók: Senki Kiállítva: Orsó D. Ifi: 4–0.

Bakonyi János (Később nyilatkozik)

Kontor Gábor: Nagyon szomorú vagyok ma, ugyanis jó néhány játékosom nem tudja, hogy mit jelent az, hogy felelősség. Az, hogy felelősséggel tartozunk egy közösségnek, beszélhetnék itt most a gyenge játékról, a számtalan kihagyott helyzetről, de a legnagyobb problémám az, hogy jó néhányan nem tudják azt, hogy mit jelent az, hogy egy csapathoz tartozom. Egy dolognak örülök, hogy megúsztuk 4-5 sérüléssel a mérkőzést.

Konyári SE–Le-Petit DSC 3–1 (1–1)

100 néző Vezette: Gálfi F. (Gyarmati I., Forgács K.)

Konyár: Száraz Cs. – Entersz G., Tamási G., Erdelics G., Tamási S., Bakk I., Lakatos G. (Hudák I.), Horváth Gy., Horváth Á., Lakatos R., Rézműves K. Edző: Czibere Tibor.

Debrecen: Nagy B. – Gilányi T., Piros A. (Kovács K.), Kovács K., Molnár B., Tóth Cs., Szabó B. (Barabás Z.), Gorzsás I., Nagy N., Répási J., Fehér J. Edző: Nagy Róbert.

Gól: Erdelics G., Lakatos G., Lakatos R., illetve Szabó B. Jók: Mindenki, illetve Nagy B., Nagy N., Tóth Cs., Piros A., Szabó B. Ifi: 5–2.

Czibere Tibor: Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. Mezőnyben megint jól futballozott a csapatom és végre most a győzelem is sikerült. Bár sok helyzetet kihagytunk, de ne legyünk nagyravágyóak, a kicsinek is örülni kell. Sok sikert kívánok a vendég DSC csapatának a továbbiakban.

Fehér János: Hétről-hétre rosszul játszunk. Eddig sosem foglalkoztam a bírók tevékenységével, de ma a bíró egyik mondata nálam is kiverte a blétaviztosítékot.

